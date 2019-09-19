Российский нападающий Александр Кокорин прибыл в расположение петербургского «Зенита», информирует «Спорт-Экспресс». В настоящее время форвард проходит углубленное медобследование, по итогам которого для него должны разработать программу индивидуальных тренировок.

Кокорин уже проходит в «Зените» медосмотр

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