Футбол

Sports.ruSports.ruКокорин проходит медосмотр в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс». 28-летний игрок проходит медобследование, по итогам которого для него разработают индивидуальную программу.
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 07:43, Вашингтон
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