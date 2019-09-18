Футбол
МК-СпортКокорин прошел медицинский осмотр для «Зенита»
Нападающий Александр Кокорин прибыл в Санкт-Петербург и прошёл медицинский осмотр для «Зенита».
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с чего всё началось
Нападающий Александр Кокорин прибыл в расположение «Зенита». В данный момент 28-летний форвард проходит углубленное медобследование, по итогам которого для него должны разработать программу индивидуальных занятий.Спорт-Экспресс04:57
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Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 10:42, Вашингтон
Политика
Украина завела дело на крымских журналистов из-за поездки в ОБСЕ
По факту поездки крымских журналистов на совещание ОБСЕ в Варшаву начато досудебное расследование - украинские следователи обещают проверить законной выезда крымчан и законность получения ими визы.
Московский Комсомолец 10:20
Происшествия
Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве
По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.
Lenta.ru 07:41
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Мажор» Анна Цуканова-Котт вышла замуж
Звезда сериала «Мажор» Анна Цуканова-Котт объявила о том, что вышла замуж.
Актуальные Новости 09:39
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag вчера в 03:54
Армия и оружие
Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.
ТАСС 06:39
Шоу-бизнес
Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой
Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».
ФАН 17 сентября в 10:11
Армия и оружие
ВСУ за сутки 20 раз нарушили перемирие в ДНР
ИА Новороссия 17 сентября в 04:02
Здоровье
Некоторые люди редко болеют, потому что имеют такие необычные привычки
Мужчина уверяет, что используя этот секрет, в течение 20 лет он ни разу не болел простудой, а его ЭКГ такое же, как ЭКГ здорового 20-летнего парня.
SM News 04:51
Армия и оружие
Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков
Сирийские военные нашли в окрестностях города Хан-Шейхун в провинции Идлиб пещеру, которая была крупной базой боевиков.
Политика Сегодня 17 сентября в 00:10
Происшествия
Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве
Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.
Интерфакс 06:32
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ
Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к удалению опухоли, сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на врачей.
РИА Новости 09:14
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года
Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:07
Армия и оружие
Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео
Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.
Lenta.ru 17 сентября в 16:16
Авто
Назван топ-10 самых невостребованных автомобилей на российском рынке
Аналитики крупного российского автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru назвали десятку самых невостребованных автомобилей у покупателей в России, которых приобретают через Интернет.
Народные новости 09:23
Политика
Путин назначил нового замглавы МИД
У министра иностранных дел Сергея Лаврова появился новый заместитель. Президент назначил Андрея Руденко замглавы МИД.
Российская газета 10:05
Политика
Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку
Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС вчера в 12:24
Спорт
Российские гимнастки выиграли командный турнир на чемпионате мира
Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в командном турнире на чемпионате мира в Баку.
Вечерняя Москва 09:36
Армия и оружие
Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО
Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.
Профиль вчера в 01:39
Футбол
Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА
Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.
Нева Спорт 05:08
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Происшествия
Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде
О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.
Российская газета 02:10
Космос
Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день
Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.
Ридус вчера в 04:37
Происшествия
Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.
РЕН ТВ 10:28
Политика
Депутаты Мосгордумы избрали спикером единоросса Алексея Шапошникова
Как передает агентство городских новостей «Москва», всего в ходе первого заседания Мосгордумы седьмого созыва депутатами обсуждались две кандидатуры на пост спикера — Елены Шуваловой и Алексея Шапошникова.
Собеседник 05:39
Общество
Работники смогут взыскать невыплаченную зарплату без суда
Работники получат возможность взыскать с работодателя невыплаченную зарплату в упрощенном порядке, не обращаясь в суд.
Российская газета 04:40
Происшествия
Суд обанкротил разбившего Rolls-Royce олигарха Аристова челябинца
Должник на заседание не явился Арбитражный суд Челябинской области сегодня, 19 сентября, признал банкротом челябинца Вячеслава Кантемирова, который разбил Rolls-Royce совладельца ЧЭМК Александра Аристова.
Правда УрФО 09:10