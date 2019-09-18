Нападающий Александр Кокорин прибыл в расположение «Зенита». В данный момент 28-летний форвард проходит углубленное медобследование, по итогам которого для него должны разработать программу индивидуальных занятий.

с чего всё началось

Нападающий Александр Кокорин прибыл в Санкт-Петербург и прошёл медицинский осмотр для «Зенита».

Политика Украина завела дело на крымских журналистов из-за поездки в ОБСЕ По факту поездки крымских журналистов на совещание ОБСЕ в Варшаву начато досудебное расследование - украинские следователи обещают проверить законной выезда крымчан и законность получения ими визы.

Происшествия Восстановлена хронология расстрела полицейских в Москве По их данным, сотрудники Управления собственной безопасности (УСБ) МВД вышли на старшего прапорщика Алексея Смирнова, расстрелявшего своих коллег, после того как один из полицейских в московском метрополитене попался на небольшой взятке.

Шоу-бизнес Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.

Армия и оружие Зариф предупредил о риске полномасштабной войны при атаке на Иран Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предупредил о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны США или Саудовской Аравии.

Шоу-бизнес Борисова раскритиковала фотосессию Кравец на могиле Началовой Во многом схожее мнение о кадрах, как оказалось, имеет и телеведущая Дана Борисова, которая раскритиковала фотосессию эпатажной модели на могиле певицы изданию «Дни.ру».

Здоровье Некоторые люди редко болеют, потому что имеют такие необычные привычки Мужчина уверяет, что используя этот секрет, в течение 20 лет он ни разу не болел простудой, а его ЭКГ такое же, как ЭКГ здорового 20-летнего парня.

Армия и оружие Сирийские военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна базу боевиков Сирийские военные нашли в окрестностях города Хан-Шейхун в провинции Идлиб пещеру, которая была крупной базой боевиков.

Происшествия Директора ФБК Ивана Жданова задержали в Москве Жданова задержали у подъезда его дома в Москве в четверг, написал Волков в своем твиттере.

Шоу-бизнес Анастасию Заворотнюк готовят к удалению опухоли, пишут СМИ Актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату и готовят к удалению опухоли, сообщает газета "Комсомольская правда" со ссылкой на врачей.

Экономика Правительство одобрило повышение МРОТ с 2020 года Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Полет российских бомбардировщиков над Европой попал на видео Министерство обороны России опубликовало видео полета двух стратегических бомбардировщиков Ту-160 Воздушно-космических сил России над Балтийским морем.

Авто Назван топ-10 самых невостребованных автомобилей на российском рынке Аналитики крупного российского автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru назвали десятку самых невостребованных автомобилей у покупателей в России, которых приобретают через Интернет.

Политика Путин назначил нового замглавы МИД У министра иностранных дел Сергея Лаврова появился новый заместитель. Президент назначил Андрея Руденко замглавы МИД.

Политика Все главы городов и районов Крыма ушли в отставку Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления, сообщил в среду на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Спорт Российские гимнастки выиграли командный турнир на чемпионате мира Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в командном турнире на чемпионате мира в Баку.

Армия и оружие Военные в США подтвердили подлинность видео с НЛО Представитель ВМС США заявил о подлинности видео с неопознанными летающими объектами (НЛО), которое было снято американскими военными лётчиками и появилось в сети, пишет Popular Mechanics.

Футбол Сборная России поднялась на четыре позиции в рейтинге ФИФА Успех российской сборной в матча отборочного турнира Евро-2020 позволил команде Станислава Черчесова шагнуть на четыре позиции — с 46-го места на 42-е.

Политика Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.

Происшествия Бизнесмена убили в Нижнем Новгороде О личности мужчины не сообщается, однако местные СМИ пишут, что убитый - предприниматель Виктор Ворошилов.

Космос Извержение вулкана на спутнике Юпитера произойдет со дня на день Астрономы из Института планетарных наук опубликовали сообщение, что на самом крупном спутнике Сатурна - Ио со дня на день может произойти извержение вулкана.

Происшествия Аваков опубликовал «исповедь» угрожавшего взорвать мост в Киеве Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков потребовал минимального наказания для бывшего военнослужащего Алексея Белько, который накануне угрожал взорвать мост Метро в Киеве.

Политика Депутаты Мосгордумы избрали спикером единоросса Алексея Шапошникова Как передает агентство городских новостей «Москва», всего в ходе первого заседания Мосгордумы седьмого созыва депутатами обсуждались две кандидатуры на пост спикера — Елены Шуваловой и Алексея Шапошникова.

Общество Работники смогут взыскать невыплаченную зарплату без суда Работники получат возможность взыскать с работодателя невыплаченную зарплату в упрощенном порядке, не обращаясь в суд.