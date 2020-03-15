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RT на русскомRT на русскомКокорин признан лучшим футболистом матча «Сочи» — «Краснодар»

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком матча 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (2:0). Форвард был признан лучшим согласно решению экспертов «Матч ТВ». Кокорин не отметился результативными действиями, но регулярно создавал опасность у ворот соперника.
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Спецрейс из Италии со 123 гражданами Украины, которые не могли вернуться на родину из-за введенных карантинных мер, приземлился в киевском аэропорту Борисполь.
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На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
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Компания SpaceX не смогла осуществить пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита», выступающий на правах аренды за «Сочи». Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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