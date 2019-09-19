Футбол
Sports.ruКокорин прошел медосмотр в «Зените»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс». 28-летний игрок прошел медобследование, по итогам которого для него разработают индивидуальную программу.
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Происшествия
Во Владивостоке загорелся торговый центр
RT на русском 17:40
Политика
Хуситы заявили о прекращении атак против Саудовской Аравии
Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что не намерены впредь вести ракетные обстрелы территории Саудовской Аравии, так как власти этой страны предложили им перемирие.
Московский Комсомолец 15:49
Политика
Трамп призывал Зеленского помочь с расследованием против Байдена — WSJ
Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским призывал украинского лидера помочь с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена.
REGNUM 17:56
Футбол
Пеп Гвардиола: «Почти уверен, что Артета сменит меня на посту главного тренера „Ман Сити“»
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился мнением о своем помощнике Микеле Артете.
Sports.ru 18:20
Кино
Умер актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей»
Реальное время 19:07
Экономика
Силуанов одобрил строительство двух участков трассы Москва — Казань
News.ru 18 сентября в 07:14
Гаджеты
Ученые использовали наушники для разблокировки телефона
Команда ученых из Университета Буффало создала биометрический инструмент, который использует модифицированные беспроводные наушники для аутентификации пользователей смартфонов через уникальную геометрию их ушного канала.
Naked Science вчера в 04:59
Экономика
Правительство одобрило повышение МРОТ с 1 января
Кабинет министров РФ одобрил законопроект об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 7,5% — до 12 тысяч 130 рублей, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 07:37
Политика
Лукашенко упростит визовый режим с Евросоюзом
Белоруссия упростит визовый режим со странами Евросоюза. Решение принял президент страны Александр Лукашенко.
Известия 06:29
Гаджеты
В России стартовали продажи iPhone 11
В России начались продажи новой линейки смартфонов от Apple - iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.
Газета.Ru 12:52
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости вчера в 16:45
Общество
В России могут отменить несколько профессиональных праздников
В России в рамках «регуляторной гильотины» могут отменить некоторые профессиональные праздники. Об этом информирует «Коммерсантъ».
RT на русском вчера в 23:25
Политика
Космонавту отказали в новой должности из-за жены-американки
В настоящее время на сайте Центра подготовки космонавтов должность Маленченко указан как первый заместитель начальника ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина".
Газета.Ru 03:30
Здоровье
В волгоградскую больницу №15 привезли новый аппарат МРТ
Вечерний Волгоград 03:41
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 14:46
Общество
Тайфун «Тапа» принесет штормовой ветер к побережью Приморья
Если тайфун окажется ближе к Японии, то в Приморье не будет сильных дождей. Но в любом случае обеспечен сильный ветер.
Российская газета 02:53
Авто
Ravon раскрыл план продаж автомобилей в России
Известия 12:43
Футбол
«Краснодар» объявил о расторжении контракта с Павлом Мамаевым
РИА Новости 13:51
Армия и оружие
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Российская газета 19:25
Культура
Микки Рурк попросил быть похороненным на Украине
Известный американский актер высказал желание обрести последний покой в украинском селе Загорцы.
Gazeta.SPb 17:10
Политика
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями покидает пост
Замгоссекретаря США по контролю над вооружениями Андреа Томпсон покидает пост, передает Reuters. Об этом объявил госсекретарь Майк Помпео.
Газета.Ru 16:19
Авто
Daimler прекращает разработку ДВС
SpeedMe вчера в 15:45
Шоу-бизнес
Врач рассказал об обследовании Заворотнюк и операции в Германии
Научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Коновалов рассказал, что актриса Анастасия Заворотнюк проходила обследование в его клинике, но оперироваться решила в Германии.
Экономика сегодня 18 сентября в 20:12
Единоборства
Ковалев и Альварес провели дуэль взглядов
Боксеры провели традиционную дуэль взглядов и впервые сошлись лицом к лицу.
Матч ТВ вчера в 02:21
Общество
Правила призыва в армию ужесточат
Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru 08:27
Происшествия
Умер один из северокорейских браконьеров, задержанных в Японском море
Один из северокорейских браконьеров, напавших при задержании на российских пограничников, умер.
ТАСС 05:45
Армия и оружие
Разработчик раскрыл технические характеристики истребителя МиГ-35
Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» опубликовала информацию о технических характеристиках новейшего истребителя МиГ-35.
РБК 05:44