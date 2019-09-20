Футбол
Sports.ruКокорин прошел медосмотр в «Зените»
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс». 28-летний игрок прошел медобследование, по итогам которого для него разработают индивидуальную программу.
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 11:11, Вашингтон
Общество
Росгидромет дал прогноз на грядущую зиму
Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
RT на русском 08:14
Кино
«Яндекс» выявил самые популярные сцены из сериала «Друзья»
«Яндекс» провел исследование и выяснил, какие моменты культового сериала «Друзья» поклонники чаще всего ищут в интернете.
Известия 09:22
Наука
Ученые ТПУ ищут в Кузбассе редкие металлы в пепле вулканов из Монголии
Геологи Томского политехнического университета (ТПУ) изучают угольные пласты на юге и севере Кузбасса, в которых благодаря пеплу вулканов из Монголии сформировались месторождения редких металлов; исследования помогают ученым выявлять новые редкометалльно-угольные месторождения, сообщила в пятницу пресс-служба вуза.
РИА Томск 06:09
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.
Lenta.ru 04:12
Волейбол
Определились все пары плей-офф мужского чемпионата Европы по волейболу
На чемпионате Европы по волейболу среди мужских команд, который проходит во Франции, Бельгии, Словении и Нидерландах, определились все пары 1/8 финала.
РИА Новости вчера в 16:20
Космос
Стало известно, как будет выглядеть первый в истории космический отель
Разработан дизайн первого в мире космического отеля. Гостиница будет находиться на орбите Земли.
МИР 24 17 сентября в 03:33
Происшествия
Заключенные подняли бунт в дагестанской колонии
Заключенные подняли бунт в колонии общего режима в Дагестане, потребовав встречи с представителем республиканского управления ФСИН.
Вести.Ru 09:09
Религия
Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября
Белгородские новости 04:44
Шоу-бизнес
Победительница «Холостяка» Дарья Клюкина вышла замуж
Подписчиков удивил выбор одежды – Дарья Клюкина явилась в ЗАГС в брючном костюме, хотя перед этим купила шикарное платье во Франции.
Gazeta.SPb вчера в 15:28
Путешествия
В Иркутской области ограничили туризм на Байкале
Правительство Иркутской области утвердило правила организации туризма и отдыха на Байкале, чтобы обеспечить соблюдение норм нагрузок на природу.
Интерфакс 07:41
Происшествия
В Брянской области убили двух сотрудников спецсвязи
На железнодорожной станции "Брянск-Орловский" нашли тела двух сотрудников спецсвязи, которые занимались доставкой почты.
Интерфакс 04:14
Армия и оружие
Медведев назвал глупостью «план» США по преодолению ПВО Калининграда
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал глупостью заявление американского военачальника о наличии у США плана по прорыву ПВО в Калининграде на случай российской «агрессии».
RT на русском 10:40
Энергетика
Дания планирует покупать газ у Германии, закрыв свое месторождение
Стоит отметить, что основной объем газа Дания добывает на месторождении Тайра. Добывающие платформы просели, что делает добычу опасной.
REGNUM вчера в 00:58
Политика
Deutsche Welle могут лишить аккредитации в РФ
Представителей немецкой телерадиокомпании «Deutsche Welle» лишат аккредитации в России, если они снова не явятся на заседание комиссии Госдумы РФ по расследованию вмешательства во внутренние дела страны.
Новостной фронт 09:48
Единоборства
Гаджимагомедов вышел в финал ЧМ по боксу
Дагестанский боксер Муслим Гаджимагомедов победил в полуфинале чемпионата мира по боксу, проходящего в Екатеринбурге, в весовой категории до 91 кг.
Молодежь Дагестана 11:03
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» потерпели крупные поражения в матчах Лиги Европы
Два российских футбольных клуба — столичный ЦСКА и «Краснодар» из одноименного города — потерпели крупные поражения в матчах группового этапа Лиги Европы УЕФА 19 сентября.
Давыдов.Индекс 02:55
Шоу-бизнес
Паулина Андреева и Федор Бондарчук сыграли свадьбу в Петербурге
Федор Бондарчук и Паулина Андреева отпраздновали свадьбу, устроив торжество в Петербурге, родном городе актрисы.
Salt Mag 18 сентября в 03:54
Экономика
Произошел сбой в получении СМС абонентами «Билайна»
Пользователи оператора «Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщили о трудностях с получением СМС-сообщений от некоторых банков, свидетельствуют данные сервиса Downdetecor.
Коммерсантъ 10:07
Шоу-бизнес
Врач Анастасии Заворотнюк рассказал об обследовании актрисы
Александр Коновалов, академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко поделился рассказал о том, как Анастасия Заворотнюк проходила первое обследование.
АБН 18 сентября в 17:26
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета вчера в 21:20
Происшествия
В Турции российских детей облили горящим маслом
Инцидент произошел во время финального ужина. Повар допустил ошибку во время шоу, и горящее масло полилось на людей.
Lenta.ru вчера в 19:36
Политика
Офис президента Украины назвал дату встречи Зеленского с Трампом
«Встреча президента Украины и президента Соединенных Штатов Америки запланирована на 25 сентября», — заявили в офисе Зеленского.
РБК 09:47
Хоккей
Артемий Панарин забил первый гол за «Рейнджерс»
МедиаЗавод вчера в 06:02
Гаджеты
В Москве стартовала продажа нового iPhone
Национальная служба новостей 04:31