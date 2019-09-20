Футбол

Sports.ruSports.ruКокорин прошел медосмотр в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прибыл в расположение клуба, сообщает «Спорт-Экспресс». 28-летний игрок прошел медобследование, по итогам которого для него разработают индивидуальную программу.
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«Зенит» показал, как Кокорин проходит медосмотр

Матч ТВ08:34

«Зенит» официально объявил, что Кокорин прошел медосмотр и будет тренироваться индивидуально

Sports.ru08:08

Кокорин приступил к тренировкам в «Зените»

РИА Новости08:24

«Зенит» показал, как Кокорин проходил медосмотр

Чемпионат08:16

«Зенит» показал, как Кокорин проходит медосмотр. Он начнет тренировки в ближайшее время

Фонтанка.Ру08:33

Кокорин прошел медобследование в Санкт-Петербурге

Спорт-Экспресс07:55

Кокорин проходит медосмотр в «Зените». ВИДЕО

Sport.ru08:29
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