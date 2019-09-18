Нападающий Александр Кокорин прибыл в расположение «Зенита». В данный момент 28-летний форвард проходит углубленное медобследование, по итогам которого для него должны разработать программу индивидуальных занятий.

с чего всё началось

Нападающий Александр Кокорин прибыл в Санкт-Петербург и прошёл медицинский осмотр для «Зенита».

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