Футбол

МК-СпортМК-СпортКокорин прошел медицинский осмотр для «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин прибыл в Санкт-Петербург и прошёл медицинский осмотр для «Зенита».
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с чего всё началось

Кокорин уже в «Зените». Он проходит медосмотр

Нападающий Александр Кокорин прибыл в расположение «Зенита». В данный момент 28-летний форвард проходит углубленное медобследование, по итогам которого для него должны разработать программу индивидуальных занятий.
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Кокорин проходит медобследование в «Зените»

Бомбардир.рувчера в 05:52
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Как говорится на сайте Росгидромета, проведённый синоптиками анализ «позволяет с вероятностью 67—69% сделать вывод о том, что в целом за шесть месяцев холодного полугодия на большей части территории России температурный фон ожидается около и выше средних многолетних значений».
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Православные отметят Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября

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Экологи обнаружили в водопроводной воде США 22 канцерогенных вещества, которые, по мнению ученых, могли стать причиной сотней тысяч случаев онкологических заболеваний, зафиксированных в период с 2010 по 2017 годы.
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В Иркутской области ограничили туризм на Байкале

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В четверг вечером по итогам трехсторонних переговоров в Брюсселе министр энергетики России Александр Новак сообщил, что состоявшиеся трехсторонние консультации по газу с участием Украины и Евросоюза прошли в положительном ключе.
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Посадка самолета на кукурузное поле обойдется страховщикам в $46 млн

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