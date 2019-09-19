Футбол
ФАНКокорин прошел медицинское обследование в «Зените»
По информации Федерального агентства новостей, в четверг нападающий «Зенита» Александр Кокорин прошел медицинское обследование в одной из петербургских клиник.
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Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал для России новый тариф на транзит газа
«Нафтогаз Украины» рассчитал тарифы на транзит российского газа в Европу на ближайшие пять лет.
Lenta.ru 01:50
Футбол
«Уфа» обыграла «Спартак» на своем поле
МедиаКорСеть 00:45
Общество
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России
Побываший в России немецкий журналист Доминик Калус поделился своими впечатлениями от поездки.
Российская газета 00:22
Происшествия
Появилось видео горящего торгового центра во Владивостоке
Очевидцы разместили в социальных сетях видеозапись возгорания торгового центра «Максим» во Владивостоке.
РБК вчера в 19:37
Происшествия
Стрельба во время футбольного матча в Филадельфии: есть пострадавшие
Конфликт, перешедший в стрельбу разгорелся между двумя мужчинами во время футбольного матча между командами двух местных школ в городе Филадельфия.
REGNUM 00:48
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° вчера в 14:46
Происшествия
Цех по производству кошачьего корма загорелся в Свердловской области
В поселке Бобровском Свердловской области загорелся цех по производству кошачьего корма.
Известия 01:03
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Происшествия
Подозреваемый в убийстве сотрудников спецсвязи в Брянске задержан
Ранее стало известно, что в Брянске во время нападения неизвестных вооружённых людей на отдел специальной связи в ночь на 20 сентября были застрелены два сотрудника спецсвязи.
RT на русском вчера в 14:19
Здоровье
Женщина под Томском в 54 года родила пятого ребенка
РЕН ТВ вчера в 08:21
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Рождество Пресвятой Богородицы в 2019 году отмечается православными христианами 21 сентября.
REGNUM вчера в 18:29
Политика
На штурм Зоны-51 приехали более 2 тысяч человек
Газета.Ru вчера в 22:59
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Армия и оружие
Характеристики новейшего российского истребителя МиГ-35 были раскрыты
Разработка МиГ-35 ведется еще с первой половины 2000-х годов, а при его производстве применяется технология истребителя пятого поколения.
Ferra вчера в 12:21
Армия и оружие
Появилось видео стрельбы из «Солнцепека» и «Змея Горыныча»
На учениях «Центр-2019» провели стрельбу из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» и самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч»).
РБК 01:55
Культура
Как Советская армия заставила Армению покинуть СССР
Десять тысяч и два человека — именно столько жителей Армении 28 лет назад пожелали остаться в составе СССР.
Lenta.ru вчера в 17:01
Происшествия
ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом
Известия вчера в 06:46
Кино
Фильм «Гемини» с Уиллом Смитом произвёл фурор на зрителей предпоказа
UfacityNews.ru вчера в 11:17
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Таллина
Министерство обороны России опубликовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения столицы Эстонии города Таллина от немецко-фашистских захватчиков.
RT на русском вчера в 17:11
Экономика
Медведев назвал размер МРОТ и маткапитала на 2020 год
Минимальный размер оплаты труда в 2020 году вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей.
Вести.Ru 19 сентября в 04:55
Авто
Китайский GAC сертифицировал в России конкурента Toyota Highlander
В открытой базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на китайский внедорожник GAC GS8.
AutoNews 19 сентября в 06:13
Политика
Захарова уличила Европарламент в фальсификации истории
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Европарламент, где сегодня приняли резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы" в попытке поставить знак равенства между нацистской Германией и СССР.
Вести.Ru вчера в 12:15
Энергетика
Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии
Украинский «Нафтогаз» начал импортировать электроэнергию из Белоруссии, об этом сообщается на сайте компании.
Политика Сегодня вчера в 06:45
Гаджеты
В столице стартовали продажи iPhone 11
Molnet.ru вчера в 03:55
Шоу-бизнес
Саша Артемова из «Дома-2» родила первенца
Бывшая участница шоу "Дом-2" Саша Артемова родила ребенка.
ТВ Центр вчера в 03:48
Космос
Взрывы на Титане
Астрономы НАСА выяснили, что в прошлом на Титане, спутнике Сатурна, происходили мощные взрывы, которые привели к появлению необычных геологических структур.
Честное слово 18 сентября в 00:54
Общество
Минюст опроверг отмену профессиональных праздников
Минюст России опроверг информацию о планирующейся отмене ряда профессиональных праздников, учрежденных во времена СССР — Дня железнодорожного транспорта, Всероссийского дня железнодорожника, Дня радио, Дня воздушного флота и ряда других.
Вести.Ru вчера в 12:41
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК вчера в 20:20
Футбол
Болт выбрал футболистов, с которыми бы побежал эстафету 4х100 метров
Восьмикратный олимпийский чемпион, рекордсмен в беге на 100 и 200 метров Усэйн Болт назвал футболистов, которых считает самыми быстрыми.
Спорт-Экспресс вчера в 18:46
Кино
Актер Юрий Колокольников рассказал о фильме «Тайна печати дракона»
Известия 19 сентября в 20:27