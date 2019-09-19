Футбол

ФАНФАНКокорин прошел медицинское обследование в «Зените»

По информации Федерального агентства новостей, в четверг нападающий «Зенита» Александр Кокорин прошел медицинское обследование в одной из петербургских клиник.
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