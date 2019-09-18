Футбол
Sport.ruКокорин прошёл медосмотр в питерском «Зените»
Форвард "Зенита" Александр Кокорин завершил медосмотр в клубе. Теперь футболисту назначат индивидуальную тренировочную программу.
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с чего всё началось
Нападающий Александр Кокорин прибыл в расположение «Зенита». В данный момент 28-летний форвард проходит углубленное медобследование, по итогам которого для него должны разработать программу индивидуальных занятий.Спорт-Экспресс04:57
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