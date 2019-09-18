Футбол
Российская газетаКокорин прибыл в «Зенит» для прохождения медосмотра
Вышедший по УДО 17 сентября нападающий "Зенита" Александр Кокорин прибыл в расположение клуба и проходит медосмотр. Как сообщает "Спорт-Экспресс", в четверг Кокорин присоединился к "Зениту", с которым совсем недавно подписал новый контракт.
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Нападающий Александр Кокорин прибыл в расположение «Зенита». В данный момент 28-летний форвард проходит углубленное медобследование, по итогам которого для него должны разработать программу индивидуальных занятий.Спорт-Экспресс04:57
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