Футбол

RT на русскомRT на русскомКокорин рассказал, как проходят его тренировки

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин, который не включён в заявку команды на первую часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), рассказал о своём физическом состоянии.
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Александр Кокорин
Что касается моего физического состояния, не хотел бы его оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут 70. У меня время есть, мне торопиться некуда. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться — одно дело, а играть — совсем другое.
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