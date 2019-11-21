Футбол
News.ruКокорин рассказал о своём физическом состоянии
Нападающий петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал о том, в каком физическом состоянии сейчас находится. Все обследования и тесты, которые я проходил, показали нормальный результат. Всё нормально, тренируюсь в общей группе.
Читать в источнике
Оценить
Что касается моего физического состояния, не хотел бы его оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут 70. У меня время есть, мне торопиться некуда. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться — одно дело, а играть — совсем другое.
— Александр Кокорин, российский футболистАБН 07:31
Подробнее о событии
Показать все источники
«Прошел все тесты»: Александр Кокорин рассказал о своих тренировках в «Зените»
Петербургский дневник06:37
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 18:49, Ашберн
Политика
В Киеве отметили шестую годовщину Евромайдана
Происшествия
Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе
Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом из Стамбула в Одессу, вечером 21 ноября совершил аварийную посадку в аэропорту прилета.
Происшествия
В Ленинградской области мужчина обстрелял улицу из автомата
В деревне Колтуши в Ленинградской области мужчина устроил стрельбу из автомата из окна многоквартирного дома, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на главное управление МВД по региону.
Технологии
Павел Дуров призвал удалять WhatsApp
Футбол
Маркизио: у «Барселоны» есть Месси, но Иньеста был одним из лучших
Бывший игрок туринского «Ювентуса» и питерского «Зенита» Клаудио Маркизио выразил мнение, что бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста должен был выиграть хотя бы один «Золотой мяч».
Общество
Путин назвал «чушью» новый порядок медосмотра водителей
Президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к удорожанию справок.
Шоу-бизнес
Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома
Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
Политика
Госдеп призвал Турцию избавиться от российских С-400
Турция должна избавиться от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, иначе может столкнуться с американскими санкциями.
Транспорт
Путин в числе первых пассажиров проехался по МЦД
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что первым пассажирам Московских центральных диаметров в день запуска бесплатно раздадут горячий чай.
Авто
Представлен первый кроссовер от Aston Martin
Компания Aston Martin представила в Пекине первый за свою историю кроссовер.
Экономика
Банки могут снизить ставки по выданным с помощью биометрии займам
Крупнейшие банки России могут снизить ставки по выданным с помощью биометрии займам и начать использовать удаленную идентификацию в программах лояльности.
Политика
Иск фонда Навального к Путину зарегистрирован судом
Иск Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального к российскому президенту Владимиру Путину зарегистрирован 21 ноября Тверским судом Москвы.
Экономика
Помощник президента Белоусов назвал три рецепта роста экономики
Помощник президента Андрей Белоусов перечислил три рецепта для ускорения экономического роста.
Авто
Составили рейтинг самых ликвидных автомобилей в России
Космос
Украина планирует построить город на Луне
В рамках авиасалона Dubai Airshow 2019 ведущее предприятие космической отрасли Украины КБ «Южное» продемонстрировало концептуальный проект семейства лунных перелетающих посадочных аппаратов, которые могут применяться для поиска полезных ископаемых и станут первым шагом перед строительством лунного города.
Экономика
Российский проект LUGAPORT оставит порты Прибалтики без работы
Ежегодная стоимость переориентированных грузов составит 17,5 миллиардов рублей, заявил президент группы Константин Гончаров.
Финансы
Перед Новым годом рубль могут отправить в «красную зону»
Наталья Мильчакова, кандидат экономических наук, заместитель руководителя ИАЦ "Альпари", специально для "Российской газеты": - В ноябре рубль взял передышку в росте.
Политика
Комитет ООН призвал США устранить визовые проблемы дипломатов РФ
В октябре некоторым делегатам из России посольство США отказало в выдаче виз, запрос на получение которых направлялся для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Происшествия
Легковой автомобиль врезался в пассажирский поезд на севере Сахалина
Политика
США пригрозили остановить запуск «Северного потока – 2»
Санкции США в отношении компаний, участвующих в прокладке газопровода «Северный поток – 2», могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год.
Общество
Российский участник Детского Евровидения выписан из больницы
Участник конкурса «Детское Евровидение» от России 13-летний Денберел Ооржак выписан из польской больницы.
Общество
Фонд соцстрахования Украины прекратил выплаты больничных и декретных
Украинцы перестали получать выплаты по больничным и декретам.
Политика
Киев может подать апелляцию на решение Дании по «Северному потоку — 2»
Украина рассматривает возможность подачи апелляции на решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью «24 каналу» заявил министр энергетики Украины Алексей Оржель.
Общество
Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.
Политика
Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР
Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Общество
«Победа» предупредила о риске катастроф из-за сотрудников аэропортов
Авиакомпания «Победа» предупредила о риске катастроф из-за роста количества «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе во «Внуково», базовом аэропорту лоукостера, и в петербургском «Пулково».
Авто
Кроссовер Mercedes-Maybach GLS сохранил кузов донора
Если седан Mercedes-Maybach отличается от донора габаритами и конструкцией кузова, то кроссовер Mercedes-Maybach GLS получил то же металлическое тело, что и у исходного «джи-эль-эса».
Гаджеты
10-ядерный Intel Core i9 появился в тесте
Как и старший собрат, процессор не имеет имени и работает на тех же низких частотах.