Футбол

News.ruNews.ruКокорин рассказал о своём физическом состоянии

Нападающий петербургского клуба «Зенит» Александр Кокорин рассказал о том, в каком физическом состоянии сейчас находится. Все обследования и тесты, которые я проходил, показали нормальный результат. Всё нормально, тренируюсь в общей группе.
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Александр Кокорин
Что касается моего физического состояния, не хотел бы его оценивать. Сейчас работаю в общей группе. Недавно провели двусторонку, играли минут 70. У меня время есть, мне торопиться некуда. Чувствую себя хорошо. Но тренироваться — одно дело, а играть — совсем другое.
— Александр Кокорин, российский футболистАБН 07:31

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