Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин проводит тренировку с основным составом команды. Кокорин 8 октября 2018 года стал участником двух конфликтов в центре Москвы и позже был приговорен к заключению в исправительной колонии.

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