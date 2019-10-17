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Зенит — Ростов
завтра
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин проводит тренировку с основным составом команды. Кокорин 8 октября 2018 года стал участником двух конфликтов в центре Москвы и позже был приговорен к заключению в исправительной колонии.
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