Футбол
РИА НовостиКокорин тренируется с основным составом «Зенита»
Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин проводит тренировку с основным составом команды. Кокорин 8 октября 2018 года стал участником двух конфликтов в центре Москвы и позже был приговорен к заключению в исправительной колонии.
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Полицию вызывать не пришлось: Кокорин провел открытую тренировку с «Зенитом»
КП - Санкт-Петербург08:52
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Саммит ЕС одобрил сделку по Brexit
Руководители 27 государств-членов ЕС одобрили условия сделки по выходу Великобритании из объединения.
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Действующий глава Каталонии Ким Торра призвал провести новый референдум о независимости от Испании после массовых акций протеста в регионе, 15 октября передает агентство Associated Press.
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В своей работе ученые проанализировали «общую ртуть» (все различные формы этого вещества, включая твердую, газообразную и метилированную) и продемонстрировали, что доля метилртути в ней увеличивается по мере таяния.
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В одной из школ Поронайска на Сахалине ученики четвертого класса избили одноклассницу за то, что она напомнила преподавателю о необходимости дать домашнее задание.
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В России подешевели представительские автомобили
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В модельной линейке ГАЗа может снова появиться «Победа»
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Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
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