Нападающий Александр Кокорин провел тренировку с основным составом «Зенита». Напомним, что форвард отбыл тюремный срок и вышел на свободу по УДО 17 сентября.

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Политика Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.

Политика Британия рассчитывает после Brexit заключить с ЕС торговую сделку Великобритания стремится выйти из Евросоюза с таким соглашением, которое позволит Лондону в будущем заключить с Брюсселем сделку о свободной торговле.

Культура Кормухина объяснила свое намерение засудить Гагарину Напомним, ранее стало известно, что Кормухина подала исковое заявление против Полины Гагариной из-за исполняемой ею песни Виктора Цоя «Кукушка».

Единоборства Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром 31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.

Экономика Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%; Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика); Резкий скачок реальных доходов в третьем квартале вывел показатель по итогам января — сентября в положительную зону — прирост на 0,2%.

Общество В России упростили взыскание долгов с дачников Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).

Авто Новый Mercedes-AMG C63 получит плагин-гибридный мотор К настоящему времени известно, что для высокопроизводительных версий Mercedes C-Class и S-Class следующего поколения будет предложен плагин-гибридным силовым агрегатом.

Политика Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.

Авто Пора переобуваться. Когда следует ставить зимние шины? Летняя резина на рубеже 7 градусов утрачивает мягкость и эластичность, как говорят мастера, «дубеет», в результате сцепление с дорогой снижается, что чревато потерей управляемости, а также снижением срока службы шин.

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