Футбол
Спорт-ЭкспрессКокорин тренировался с основным составом «Зенита»
Нападающий Александр Кокорин провел тренировку с основным составом «Зенита». Напомним, что форвард отбыл тюремный срок и вышел на свободу по УДО 17 сентября.
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Полицию вызывать не пришлось: Кокорин провел открытую тренировку с «Зенитом»
КП - Санкт-Петербург08:52
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Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
Шоу-бизнес
Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова вышла замуж за греческого миллиардера Ставроса Ниархоса.
Политика
Британия рассчитывает после Brexit заключить с ЕС торговую сделку
Великобритания стремится выйти из Евросоюза с таким соглашением, которое позволит Лондону в будущем заключить с Брюсселем сделку о свободной торговле.
Происшествия
Отчаянная пенсионерка бросилась в воду во время круизного путешествия и погибла
Пожилая туристка выпрыгнула за борт круизного лайнера, плывшего между Португалией и Испанией. Об этом сообщает портал Business Insider.
Общество
В парижском зоопарке обнаружили существо без мозга, имеющее 720 полов
Больше всего поражает, что у существа нет мозга, но есть способность к обучению.
Происшествия
В Перми бродячие собаки съели пенсионерку
Происшествия
Тело девочки обнаружено в одной из школ Новосибирска
Тело старшеклассницы обнаружено в одной из школ новосибирского микрорайона ОбьГЭС.
Культура
Кормухина объяснила свое намерение засудить Гагарину
Напомним, ранее стало известно, что Кормухина подала исковое заявление против Полины Гагариной из-за исполняемой ею песни Виктора Цоя «Кукушка».
Единоборства
Макгрегор договаривается о бое с Эдгаром
31-летний ирландский экс-чемпион UFC Конор Макгрегор вступил в соцсети в диалог с 38-летним американским бойцом Фрэнки Эдгаром, который праздновал день рождения.
Экономика
Росстат зафиксировал резкий рост реальных доходов россиян
В первом квартале падение реальных доходов составило 2,5%, во втором — 0,1%; Рост реальных располагаемых доходов зафиксирован впервые за последние четыре квартала и стал самым быстрым по крайней мере с начала 2018 года (с которого доступна квартальная статистика); Резкий скачок реальных доходов в третьем квартале вывел показатель по итогам января — сентября в положительную зону — прирост на 0,2%.
Политика
Россию захотели пригласить в США на саммит G7
Россия может принять участие в саммите G7, который пройдет во Флориде 10-12 июня 2020 года, но как отдельный участник.
Спорт
Двукратный олимпийский призер Смирнов умер на 63-м году жизни
Двукратный призер Олимпийских игр 1976 года Андрей Смирнов умер в среду, 16 октября, на 63-м году жизни, сообщает пресс-служба Всероссийской федерации плавания.
Общество
В России упростили взыскание долгов с дачников
Вступили в силу изменения в Гражданский кодекс, которые упрощают взыскание с дачников долгов перед садоводческими товариществами (СНТ).
Авто
Новый Mercedes-AMG C63 получит плагин-гибридный мотор
К настоящему времени известно, что для высокопроизводительных версий Mercedes C-Class и S-Class следующего поколения будет предложен плагин-гибридным силовым агрегатом.
Футбол
УЕФА разводит по углам Россию и Украину на ЕВРО 2020
Не сегодняшний день, даже на футбольном поле, руководство УЕФА «разводит по углам» Россию и Украину на ЕВРО 2020.
Футбол
Маркизио рассказал, чем его впечатляет Россия
Политика
Белый дом подтвердил подлинность письма Трампа к Эрдогану
Подлинность письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в день начала турецкой военной операции в Сирии, подтвердили в Белом доме.
Авто
Пора переобуваться. Когда следует ставить зимние шины?
Летняя резина на рубеже 7 градусов утрачивает мягкость и эластичность, как говорят мастера, «дубеет», в результате сцепление с дорогой снижается, что чревато потерей управляемости, а также снижением срока службы шин.
Общество
Новый вид фальшивых купюр появился в России. Они обманывают банкоматы
Мошенники научились обманывать банкоматы новым способом.
Происшествия
Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
Политика
В Раде создали объединение по «возвращению» Кубани
Новому объединению предстоит заниматься возвращением в культурное и социальное поле украинских этнических территорий и этнических украинцев.
Единоборства
В США скончался боксер, оказавшийся в коме после нокаута в шоу Усика
Дэй участвовал в шоу в Чикаго, главным боем которого был первый поединок украинца Александра Усика в супертяжелом весе.
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Футбол
Дзюба заинтересовал миланский «Интер»
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании журналистки в Новгороде
Следственный комитет по Новгородской области возбудил уголовное дело по ч.1 ст.132 УК России (насильственные действия сексуального характера) после сообщений об изнасиловании женщины в Великом Новгороде.
Общество
Суд Киева снял арест с акций украинской «дочки» Сбербанка
Хозяйственный суд Киева обязал "Райффайзен банк Аваль" как депозитарное учреждение снять арест и запреты в отношении акций украинской "дочки" Сбербанка.
Финансы
Россия впервые с февраля увеличила вложения в госбумаги США
Россия в августе 2019 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги до $9,3 млрд.
Авто
В сентябре продажи электрокаров России выросли в 3 раза
Продажи в сентябре 2019 года выросли в три раза, по сравнению с сентябрем 2018 года. В том году было продано всего 8 таких автомобилей.