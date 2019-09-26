О возвращении Александра Кокорина к тренировкам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Владислав Радимов. Условно-досрочно вышедший на свободу футболист приступил к тренировкам в составе второго дивизиона петербургского «Зенита».

Киберспорт Destiny 2 можно бесплатно забрать в Steam 1 октября Destiny 2 перейдет на бесплатную модель распространения на ПК.

Авто Электрический XC40 станет одним из самых безопасных Volvo Электрокар станет первой моделью Volvo, оснащенной комплексом активных систем безопасности, работающим под управлением программного обеспечения компании Zenuity, СП Volvo Cars и Autoliv.

Футбол В борьбу за Кубок России по футболу вступили клубы Премьер Лиги Дали отдых своим лидерам и доугие представители Премьер Лиги. Чем их соперники из низших дивизионов с удовольствием воспользовались.

Общество В Гидрометцентре назвали работающие погодные приметы Второй работающей народной приметой Вильфанд назвал низко летающих птиц.

Общество В России запретят курить на балконах В России изменились Правила противопожарного режима, теперь на балконах и в комнатах жилых домов, общежитий и гостиниц запрещено пользоваться открытым огнем.

Политика Лукашенко заявил о невозможности возвращения Крыма Украине Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о возвращении Крыма Украине закрыт навсегда.

Шоу-бизнес Умерла девочка из Перми, которую пыталась спасти Жанна Фриске Певица Жанна Фриске в 2015 году перечислила деньги на лечение Наташе из Перми. Девочке диагностировали рак мозга.

Происшествия Следствие выдвинуло версии аварийной посадки Boeing в Барнауле Следственный комитет назвал основные версии жесткой посадки Boeing-767 в Барнауле 25 сентября.

Политика Зеленский удивился публикации своих слов из разговора с Трампом Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам публикацию стенограммы его телефонного разговора с Дональдом Трампом, который состоялся 25 июля.

Экономика Ротенберг продает Газпрому его строительного подрядчика «Стройгазмонтаж» является одним из крупнейших строительных подрядчиков Газпрома, получившим в свое время генподряд на строительство Крымского моста.

Политика В офисе Зеленского отреагировали на лишение лицензии «112 Украина» В офисе президента Украины Владимира Зеленского прокомментировали решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания лишить цифровых лицензий на вещание телеканал «112 Украина».

Общество Елена Зеленская пришла на встречу первых леди в жилете на голое тело На обед для первых леди государств под названием Fashion 4 Development в отеле The Pierre, посвященный развитию моды с упором на заботу о сохранении окружающей среды, Елена Зеленская пришла в нежно-голубом костюме-тройке: брюки, жакет и жилет.

Армия и оружие Минобороны продолжает совершенствовать авиабазу Хмеймим в Сирии Минобороны РФ проводит мероприятия по дальнейшему совершенствованию российской авиабазы Хмеймим в Сирии для увеличения возможностей аэродрома.

Политика Лавров провел встречу с главой МИД Грузии Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с грузинским коллегой Давидом Залкалиани на полях генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает РИА "Новости".

Происшествия Умер защищавший Кокорина адвокат Скоропостижно умер адвокат Андрей Ромашов, представлявший интересы футболиста Александра Кокорина, сообщил его коллега Игорь Бушманов.

Хоккей КХЛ отменила наказание, наложенное на форварда «Магнитки» Паршина «На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего ХК «Металлург» (Магнитогорск) Дениса Паршина по п.1.13. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — гласит сообщение пресс-службы КХЛ.

Политика В Сети высмеяли выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на выражение лица президента Украины Владимира Зеленского после слов главы Белого дома Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Происшествия Авиационные власти опровергли опасное сближение самолетов над Москвой Опасного сближения самолетов компаний Swiss и NordStar в московском воздушном пространстве не происходило, сообщил РБК представитель ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» Николай Ивашов.

Армия и оружие Не та пуля: Зеленского поймали на лжи в ООН Во время выступления на Генассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский показал присутствующим пулю калибром 12,7 мм.

Происшествия Суд освободил фигуранта дела о беспорядках в Москве Миняйло Басманный суд отпустил фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля Миняйло на свободу, сообщает ТАСС.

Здоровье Врачи дефицитных для региона специальностей получат по 1 млн рублей Предложенную руководителем региона выплату в размере одного миллиона рублей будут получать врачи дефицитных специальностей, которые впервые трудоустраиваются в городские и сельские государственные медучреждения и не имеют обязательств, связанных с целевым обучением.

Происшествия Гей-пара из РФ с усыновленными детьми попросила убежище в США Однополая семья из России — Андрей Ваганов и Евгений Ерофеев с двумя несовершеннолетними детьми запросила политическое убежище в США.

Футбол Фанатов «Спартака» заперли на трибуне во время матча с «КамАЗом» Болельщиков московского «Спартака» заперли на трибуне во время матча 1/16 финала Кубка России с «КамАЗом».