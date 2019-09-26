Футбол
Gazeta.SPbКокорин тренируется в составе «Зенита-2»
О возвращении Александра Кокорина к тренировкам сообщил главный тренер сине-бело-голубых Владислав Радимов. Условно-досрочно вышедший на свободу футболист приступил к тренировкам в составе второго дивизиона петербургского «Зенита».
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Недействующий ресторан "Арарат" горит в Набережных Челнах, из-за сильного задымления идет эвакуация жильцов соседних домов.
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Госсекретарь США Майк Помпео утверждает, что власти Сирии 19 мая якобы применили химоружие в провинции Латакия.
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В Мичигане был замечен на испытаниях прототип внедорожника Mitsubishi Outlander нового поколения.
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Одной из целью визита 41-летнего итальянца является возможность найти работу в российских клубах.
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