Нападающий Александр Кокорин принял участие в тренировке с основным составом санкт-петербургского «Зенита».

Кокорин вышел на тренировку с основным составом «Зенита»

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