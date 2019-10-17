Нападающий Александр Кокорин принял участие в тренировке с основным составом санкт-петербургского «Зенита».

Кокорин вышел на тренировку с основным составом «Зенита»

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Происшествия В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела ученицы в одной из школ Советского района.

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