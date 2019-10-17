Футбол

МК-СпортМК-СпортКокорин вышел на тренировку с основным составом «Зенита»

Зенит — Ростов
19 октября
в 12:00
Чемпионат России
Санкт-Петербург, Стадион «Газпром Арена»
Нападающий Александр Кокорин принял участие в тренировке с основным составом санкт-петербургского «Зенита».
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