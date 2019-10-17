Футбол
МК-СпортКокорин вышел на тренировку с основным составом «Зенита»
Нападающий Александр Кокорин принял участие в тренировке с основным составом санкт-петербургского «Зенита».
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Полицию вызывать не пришлось: Кокорин провел открытую тренировку с «Зенитом»
КП - Санкт-Петербург08:52
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Балерина опубликовала в своем микроблоге Instagram свадебный снимок с Николаем Басковым.
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Турция договорилась с США о приостановке операции в Сирии
Вице-президент США Майк Пенс по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что страны договорились о прекращении огня в Сирии.
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Суд освободил из СИЗО четырёх обвиняемых по делу «Зимней вишни»
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Президент Владимир Путин подписал закон, который дает полиции право объявлять гражданам официальные предостережения, исполнение которых - обязательно.
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Тедеско прокомментировал обилие травм в «Спартаке»
Главный тренер московского футбольного «Спартака» немец Доменико Тедеско рассказал, что его удивило в новой команде.
Политика
Эрдоган ответил на слова Трампа в Twitter
«Господин президент», — написал в ответ в Twitter Эрдоган, — «когда мы победим терроризм, который который является главным врагом человечества, будет спасено еще больше жизней».
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Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
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Украинские артисты, выступавшие в России после 2014 года, не будут допущены до отбора в стране на Евровидение-2020.
Шоу-бизнес
Солнцев высказался о венерическом заболевании участников «Дома-2»
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Политика
В посольстве США объяснили поездку своих дипломатов в Северодвинск
В посольстве США объяснили, почему американские дипломаты оказались в Северодвинске, где их сняли с поезда.
Общество
Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике
Общество
Кейт Миддлтон посетила мечеть босиком и в национальном костюме
Принц Уильям выбрал строгий классический костюм, в то время как Кейт Миддлтон предстала в национальном костюме шальвар-камиз бирюзового оттенка.
Политика
США готовит санкции против России из-за операции Турции в Сирии
Очередные санкции в отношении России и Турции готовят в США на фоне операции Анкары на северо-востоке Сирии.
Политика
США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине
Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
Космос
NASA представило скафандры для полетов на Луну и Марс
Кино
32 мультфильма претендуют на премию «Оскар»
Приводим полный список претендующих на премию «Оскар» мультфильмов.
Футбол
Матч «Барселона» — «Реал» перенесен на 18 декабря
Космос
Описание древней солнечной бури нашли в ассирийских табличках
Ученые из Японии и Великобритании объявили, что нашли, вероятно, самое раннее описание солнечной бури.
Общество
Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Политика
Путин предложил отменить международный взнос России
Россия может прекратить делать взносы в бюджет Международной комиссии по установлению фактов нарушения гуманитарных прав в ходе вооруженных конфликтов - соответствующий законопроект глава государства Владимир Путин внес для обсуждения в Госдуму.
Хоккей
Хоккеист Зыков дисквалифицирован за допинг на 20 матчей
Нападающий хоккейного клуба «Вегас» Валентин Зыков дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за употребление допинга.
Политика
Песков прокомментировал соглашение Турции и США по операции в Сирии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассчитывает получить от Анкары информацию о соглашении Турции с США о 120-часовом перемирии в Сирии, где турецкая армия ведет действия против курдов-боевиков.
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в матче Евролиги
В рамках 3-го тура Евролиги между собой встречались два российских клуба — ЦСКА и «Химки».
Авто
Volkswagen представил купе-кроссовер Atlas Cross Sport
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Культура
Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров
Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.
Происшествия
Фигуранты дела «Нового величия» вскрыли вены в суде
Кино
Джеймс Ганн объяснил ненужность Джокера для «Отряда самоубийц»
Образ Джокера, которого в "Отряде" сыграл популярный голливудский актер Джаред Лето, вызвал массу нареканий со стороны поклонников злодея.