Восьмого мая Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев. Шестого сентября Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об УДО братьев Кокориных и Мамаева.

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

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