Футбол
BFM.ruКокорина и Мамаева освободили по УДО
Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
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Происшествия
Петербуржец задержан на границе с Эстонией с 63 кг гашиша
Интерфакс - Россия 08:17
Футбол
Оставшиеся домашние матчи «Ростов» сыграет на «Ростов Арене»
По данным эксплуатанта, Ростов задолжал за матчи, проведенные на стадионе, 12 миллионов рублей.
Советский спорт 10:05
Экономика
Набиуллина рассказала о блокировке счетов по антиотмывочному закону
Проблема с блокировкой банками счетов клиентов в рамках антиотмывочного закона еще не решена, ЦБ не исключает дополнительных мер, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.
РИА Новости 09:12
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Крупные ассоциации производителей предупредили о риске роста цен на продукты. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 06:57
Происшествия
Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских
Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Экономика
Набиуллина: эскроу-счета могут привести к временному удорожанию жилья
Переход к эскроу-счетам может привести к некоторому повышению стоимости жилья и снижению объемов его строительства в РФ, но это будет временно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
РИА Новости 09:22
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
РИА Новости 09:53
Хоккей
В КХЛ официально легализуют аренду игроков
Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига легализует институт аренды игроков, а также рассказал о рассмотрении вопроса пола заработной платы хоккеистов.
Sport24.ru 06:57
Политика
В отношении Facebook начали антимонопольное расследование
В июле стало известно о том, что власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства.
ТАСС 09:24
Музыка
Ники Минаж объявила о завершении музыкальной карьеры
Певица Ники Минаж сообщила, что завершает музыкальную карьеру. Она написала в твиттере, что «решила уйти на покой и быть со своей семьей».
Дождь вчера в 15:12
Политика
Бывшему гендиректору «Рустави 2» предъявили новые обвинения
Генеральная прокуратура Грузии предъявила новые обвинения бывшему генеральному директору телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии, передает 6 сентября «Первый канал грузинского телевидения».
REGNUM 06:53
Кино
«Простые истины» 20 лет спустя: что стало с героями сериала
«Простые истины» — знаменитый сериал конца 90-х, который стал первым проектом на отечественном телевидении, ориентированным на молодежь.
StarHit.ru 02:30
Происшествия
Основателя «Рольфа» объявили в международный розыск
Россия объявила в международный розыск основателя автодилера "Рольф" Сергея Петрова, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Общество
Александр Масляков-младший стал основным владельцем КВН
Коммерсантъ 05:58
Армия и оружие
В Северодвинске сообщили о потенциально опасных объектах после взрыва
Архангельские власти предупредили компетентные органы о потенциально опасных объектах на берегу Белого моря после взрыва на военном полигоне под Северодвинском, говорится в поступившем в РБК сообщении департамента информации губернатора и правительства Архангельской области.
РБК 10:01
Общество
Телеведущий Андрей Норкин выгнал из студии устроившего скандал гостя
Телеведущий Андрей Норкин выгнал члена Общественной палаты и лидера движения "Трезвая Россия" Султана Хамзаева из студии программы "Место встречи" на канале НТВ.
Газета.Ru 08:36
Наука
Анализ ДНК не смог разрешить загадку «Озера скелетов»
Planet Today 10:31
Политика
Киевский суд освободил свидетеля по делу MH17 Владимира Цемаха
Киевский апелляционный суд освободил Владимира Цемаха, который был командиром ПВО в городе Снежное в то время, когда там был сбит Boeing.
Вести.Ru вчера в 05:30
Политика
В Конгресс США внесли резолюцию против возвращения России в G8
Проект резолюции против возвращения к формату G8 («большой восьмёрки») внёс в палату представителей США член Демпартии США Альбио Сайрес.
REGNUM 09:01
Экономика
Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет
Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК вчера в 09:37
Политика
Украинские депутаты решили сделать себе исключение в законе о языке
Ряд депутатов Верховной рады внесли на рассмотрение законопроект, позволяющий свободно выбирать язык выступления в парламенте, а также на телевидении и радио Украины.
Телеканал 360° 10:32
Политика
Роскомнадзор направил обращения Google и Facebook перед выборами
«Роскомнадзор направил представителям компаний Google (в том числе YouTube) и Facebook обращения о принятии исчерпывающих мер по недопущению распространения 7 и 8 сентября 2019 года политической рекламы на указанных интернет-площадках», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
RT на русском 10:33
Происшествия
Росздравнадзор проверит сообщения о пневмонии в московском роддоме
Ранее 6 сентября в СМИ появилась информация, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова якобы произошла вспышка внутриутробной пневмонии, в результате чего заболели пятеро младенцев, родившихся за последнюю неделю, отмечает «Ридус».
Известия 09:10