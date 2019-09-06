Футбол

BFM.ruBFM.ruКокорина и Мамаева освободили по УДО

Обновлено в 12:39 Футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина, а также его младшего брата Кирилла суд освободил из колонии условно-досрочно, сообщает "Интерфакс".
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