Футбол

Газета.RuГазета.RuСуд согласился освободить Кокорина и Мамаева по УДО

Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении (УДО) полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и бывшего нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина, передает "Интерфакс".
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Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

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Источник: суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО

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Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

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В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

В Великобритании из тюрьмы выходит Ванесса Джордж, которая является самой известной педофилкой в стране.
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В московском районе Новогиреево задержали девушку после того, как полиция нашла в местном парке трафарет с надписью "Свободу политзаключённым".
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Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
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Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге может не состояться

Напомним, в конце августа 2019 года агентство Associated Press со ссылкой на собственный источник сообщало, что Северная столица в 2021 году примет финал ЛЧ.
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