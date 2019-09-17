Футбол
Газета.RuКокорина и Мамаева освободили по УДО
8 мяч Пресненский суд Москвы признал футболистов и двух других фигурантов дела виновными по статьям "хулиганство" и "нанесение побоев". Братья Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий — году и пяти месяцам колонии.
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«Год отсидели, а понты всё те же остались»: реакция во «ВКонтакте» на возвращение Кокорина и Мамаева
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