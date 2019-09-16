Футбол

Нева СпортНева СпортКокорин и Мамаев выйдут на свободу утром 17 сентября

Стало известно, когда пройдет процедура освобождения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из исправительной колонии №4 общего режима Белгородской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова.
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Кокорина и Мамаева освободят из колонии в первой половине завтрашнего дня

Начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова рассказала, в какое время смогут выйти на свободу экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев 17 сентября освободятся из колонии по УДО.
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Кокорина и Мамаева освободят из колонии в первой половине завтрашнего дня

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