Футбол
Нева СпортКокорин и Мамаев выйдут на свободу утром 17 сентября
Стало известно, когда пройдет процедура освобождения футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из исправительной колонии №4 общего режима Белгородской области. Об этом сообщила начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова.
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Начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова рассказала, в какое время смогут выйти на свободу экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Ранее стало известно, что Кокорин и Мамаев 17 сентября освободятся из колонии по УДО.Sport24.ru07:47
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