Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, что уральцы намерены пригласить Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые 17 сентября выйдут из тюрьмы.

с чего всё началось

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что хочет видеть в составе своей команды Павла Мамаева и Александра Кокорина. 17 сентября оба футболиста покинут белгородскую колонию, но проблем с трудоустройством у них не будет.

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