Футбол
Live24Кокорина и Мамаева приглашают в «Урал»
Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что хочет видеть в составе своей команды Павла Мамаева и Александра Кокорина. 17 сентября оба футболиста покинут белгородскую колонию, но проблем с трудоустройством у них не будет.
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Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «СЭ» рассказал, что уральцы намерены пригласить Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые 17 сентября выйдут из тюрьмы.Спорт-Экспрессвчера в 23:45
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Глава «Урала» готов подписать Кокорина и Мамаева при условии понижения зарплат обоих
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