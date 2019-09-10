Футбол

Live24Live24Кокорина и Мамаева приглашают в «Урал»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что хочет видеть в составе своей команды Павла Мамаева и Александра Кокорина. 17 сентября оба футболиста покинут белгородскую колонию, но проблем с трудоустройством у них не будет.
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