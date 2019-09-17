Футбол
Комсомольская правдаКокорина и Мамаева пригласят на заседание в Госдуму
Александра Кокорина и Павла Мамаева планируют пригласить на заседание в Госдуму. С инициативой выступили в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Такой шаг, по мнению парламентариев, станет поддержкой для спортсменов, которые вышли из тюрьмы.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Освобожденных по УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева планируют пригласить на заседание комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил член комитета Дмитрий Свищев.ФАН03:36
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 12:42, Вашингтон
Космос
«Роскосмос» может вернуть пистолет в экипировку космонавтов
Реальное время 15 сентября в 23:45
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия
ФСБ задержала более 80 граждан КНДР в Японском море за браконьерство
ФСБ задержала более 80 граждан Северной Кореи и две рыболовные шхуны за браконьерство в Японском море.
RT на русском 11:27
Шоу-бизнес
Сестра Бондарчука решила пропустить его свадьбу с Паулиной Андреевой
Сестра кинорежиссера Федора Бондарчука Наталья сообщила, что не пойдет на свадьбу брата.
Экономика сегодня 06:55
Происшествия
В Афганистане в результате взрыва погибли более 20 человек
Взрывное устройство подорвали на площади в городе Чарикар, когда президент начал выступать. Сообщается о 24 погибших и более 30 раненых.
REGNUM 05:15
Происшествия
В Башкирии мальчик почти неделю провел в квартире с трупом матери
В городе Янаул в Башкирии шестилетний мальчик провел в квартире с телом умершей матери около пяти дней.
Газета.Ru 05:26
Общество
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
Коммерсантъ 02:37
Происшествия
Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей
Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей.
Известия 09:25
Экономика
Минфин объявил дату перехода на новую систему накопительных пенсий
Ранее в Минфине раскрыли детали проекта новой системы пенсионных накоплений.
Газета.Ru 08:44
Политика
США привели в боевую готовность войска
Американский вице-президент Майк Пенс сообщил, что Соединенные Штаты привели в боевую готовность свои войска.
Газета.Ru 12:23
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM вчера в 12:27
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Встречать Александра Кокорина в Белгородскую область приехала его супруга Светлана и отчим и агент футболиста Кирилл Логинов.
ТАСС 02:44
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru вчера в 20:50
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка
Стрельба произошла на границе между Киргизией и Таджикистаном.
Газета.Ru вчера в 11:51
Культура
Скончался народный артист России Валерий Успенский
Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Здоровье
В США седьмой человек умер от вейпа
Седьмой смертельный случай в результате заболевания, которое, по предварительным данным, вызвало курение вейпа, зафиксировали в США, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 12:03
Транспорт
Бирюков объяснил частую перекладку плитки в Москве
Интерфакс 05:09
Политика
Лукашенко призвал США урегулировать конфликт в Донбассе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал США поспособствовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:21
Политика
Россия и Китай создадут спутниковую группировку для раздачи интернета
В июле 2018 года источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что делегация Китая на переговорах в Москве предложила "Роскосмосу" обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет - аналога OneWeb и Starlink.
РИА Новости 09:25
Политика
Делегация Украины бойкотировала выступление журналиста из Крыма в ОБСЕ
Украинская делегация покинула совещание ОБСЕ во время выступления главного редактора «Крымской газеты» Марии Волконской.
RT на русском 10:45
Политика
Суд арестовал один из основных активов Порошенко
Печерский суд Киева арестовал имущество и корпоративные права завода «Кузница на Рыбальском», который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко и является одним из основных его предприятий.
BFM.ru 10:40
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа
Трепанация черепа была сделана российской актрисе Анастасии Заворотнюк во время лечения в Германии, 17 сентября пишет Московский Комсомолец.
Красная весна 08:35
Футбол
«Зенит» назвал состав на матч Лиги чемпионов с «Лионом»
Тренерский штаб «Зенита» назвал стартовый состав команды на первый матч группового этапа Лиги чемпионов против французского «Лиона».
РБК 12:37
Футбол
Игуаин ударил тренера на тренировке «Ювентуса»
Аргентинский нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин неожиданно вспылил во время тренировки.
Чемпионат 11:10
Космос
Астрономы выяснили, что за объект врезался в Юпитер месяц назад
Международная команда астрономов сумела определить тип и размеры космического объекта, который в августе 2019 года врезался в Юпитер и спровоцировал мощный взрыв.
Российская газета 11:50
Футбол
Семин рассказал, что Хеведес может выйти на поле в матче с «Байером»
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился ожиданиями перед матчем 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».
Спорт-Экспресс 12:21
Политика
Избранные депутаты Мосгордумы вступили в должность
Церемония принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы седьмого созыва состоялась во вторник в Московском парламентском центре.
Интерфакс 08:10