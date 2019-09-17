Освобожденных по УДО футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева планируют пригласить на заседание комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил член комитета Дмитрий Свищев.

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Александра Кокорина и Павла Мамаева планируют пригласить на заседание в Госдуму. С инициативой выступили в комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Такой шаг, по мнению парламентариев, станет поддержкой для спортсменов, которые вышли из тюрьмы.

Кокорина и Мамаева пригласят на заседание в Госдуму

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