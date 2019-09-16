Футбол
Российская газетаКокорина и Мамаева выпустят по УДО 17 сентября до обеда
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев во вторник, 17 сентября, выйдут на свободу по условно-досрочному освобождению. По словам начальника пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксении Белоусовой, точное время, когда футболисты покинут стены колонии, назвать не представляется возможным.
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Футбол
Сергей Семак: «В Лион прилетели все, кроме Малкома»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Лиона».
Спорт-Экспресс 13:23
Политика
Сотрудника ФГУП Росгвардии из Бурятии накажут за видео о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Хоккей
Хет-трик Капризова помог ЦСКА обыграть «Локомотив»
В Москве обладатель Кубка Гагарина ЦСКА выиграл у ярославского "Локомотива" 5:2. В составе победителей трижды отличился Кирилл Капризов.
Вести.Ru 14:48
Общество
Синоптики сообщили о третьей волне бабьего лета в Москве
На следующей неделе Москву ожидает третья волна бабьего лета, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
РБК 05:30
Футбол
Неймар, Кавани и Мбаппе не сыграют с «Реалом»
Нападающие ПСЖ Неймар, Эдинсон Кавани и Килиан Мбаппе пропустят матч первого тура Лиги чемпионов против Реала.
Советский спорт 14:38
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.
ПензаСМИ 05:15
Экономика
В правительстве утвердили правила выплат на ипотеку многодетным семьям
Правительство РФ утвердило разработанные Министерством финансов правила выплат многодетным семьям 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.
Известия 12:35
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Политика
Роухани прокомментировал атаку на саудовские НПЗ
Ранее глава Госдепа Соединенных Штатов Майкл Помпео заявил о возможной причастности Тегерана к этим атакам.
Московский Комсомолец 13:56
Происшествия
В Москве столкнулись три автобуса
РИА Новости 09:28
Политика
Белоруссия опровергла планы создания конфедерации с Россией
Минск назвал фейком сообщения СМИ о создании конфедерации России и Белоруссии.
Газета.Ru 13:13
Общество
В России решили запретить умерщвление бездомных животных
Раньше в законе не содержалось запрета на умерщвление бездомных животных, что возмущало зоозащитников.
Lenta.ru 01:21
Энергетика
Трамп разрешил открыть резервы США для поддержания рынка нефти
Президент США Дональд Трамп разрешил выделить нефть из стратегического резерва США для стабилизации рынка в случае необходимости, об этом он написал в Twitter.
Ведомости 00:10
Наука
Российские ученые предложили новый способ измерения массы черной дыры
Вечерняя Москва 08:31
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Гаджеты
Apple запустила игровой сервис Apple Arcade
UfacityNews.ru 14 сентября в 08:25
Политика
Путин рассказал о формировании Конституционного комитета Сирии
Ранее в МИД РФ сообщали, что российская межведомственная делегация обсудила с президентом Сирии Башаром Асадом завершение формирования Конституционного комитета и его запуска.
РЕН ТВ 10:26
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Космос
Получено цветное изображение первой межзвездной кометы
Обсерватория "Джемини" (Gemini) при помощи мультиобъектного спектрографа получила четыре цветных изображения межзвездной кометы C/2019 Q4 (Borisov), открытой сотрудником Крымской астрономической станции Геннадием Борисовым.
Российская газета 05:57
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Политика
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Российский пассажирский самолет нового поколения МС-21-300 успешно совершил первый международный перелет, сообщили РИА Новости в пресс-службе корпорации "Иркут".
РИА Новости 08:38
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Футбол
«Динамо» и «Уфа» сыграли вничью в матче РПЛ
РИА Новости 15:00
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58