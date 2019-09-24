Машину водила его супруга, пока футболист отбывал срок.

с чего всё началось

Камеры с мая, пока футболист находился в заключении, зафиксировали более чем 40 нарушений ПДД, совершенных на одной из машин Кокорина. Водители машин футболиста неоднократно превысили скорость, ездили по полосе маршрутного транспорта, нарушали знаки и разметки.

Пока Кокорин был в тюрьме, жена на его машинах 40 раз нарушила ПДД

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