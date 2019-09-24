Футбол
Ruposters.ruПока Кокорин был в тюрьме, жена на его машинах 40 раз нарушила ПДД
Камеры с мая, пока футболист находился в заключении, зафиксировали более чем 40 нарушений ПДД, совершенных на одной из машин Кокорина. Водители машин футболиста неоднократно превысили скорость, ездили по полосе маршрутного транспорта, нарушали знаки и разметки.
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с чего всё началось
Машину водила его супруга, пока футболист отбывал срок.РЕН ТВ03:44
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Шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся своими одиночными пикетами в поддержку климата, обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они украли у нее детство.
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С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
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Инициативный всероссийский опрос был проведен по телефону 15-16 сентября 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
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Газета.Ru вчера в 11:58
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Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
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СМИ сообщили об угрозе отстранения сборной России от ЧМ-2022 в Катаре
Сборную России могут не допустить к чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре, сообщает Newsweek.
РБК 04:54
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Врачи назвали пять заболеваний страшнее рака
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Для сравнения PlayStation 4 в режиме ожидания потребляла 8,5 Вт. Во время своей работы потребление вырастало до 137 Вт.
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Общество
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Российская газета 05:31
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Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля «Смерч»
Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".
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Адвокат Януковича заявил о работе над его возвращением на Украину
Защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну.
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