Футбол

Ruposters.ruRuposters.ruПока Кокорин был в тюрьме, жена на его машинах 40 раз нарушила ПДД

Камеры с мая, пока футболист находился в заключении, зафиксировали более чем 40 нарушений ПДД, совершенных на одной из машин Кокорина. Водители машин футболиста неоднократно превысили скорость, ездили по полосе маршрутного транспорта, нарушали знаки и разметки.
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с чего всё началось

У Кокорина нашли 47 штрафов на сумму около 30 тысяч

Машину водила его супруга, пока футболист отбывал срок.
РЕН ТВ03:44

Подробнее о событии

Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой

РИА Новости05:15

У Кокорина нашли 47 штрафов на сумму около 30 тысяч

РЕН ТВ03:44

Пока Кокорин находился в колонии, его жена на джипе футболиста 40 раз нарушила правила ПДД

Sport.ru04:29

Пока Кокорин сидел в тюрьме, на его машинах нарушили правила на 30 тысяч рублей

Спорт-Экспресс04:03

На машинах Кокорина нарушили ПДД на 30 тыс. рублей, пока футболист был в тюрьме

Чемпионат03:54

Кокорин «нагонял» штрафов на 30 тысяч, будучи в тюрьме

Евро-футбол.ру03:49

Жена Кокорина на его автомобиле получила штрафов на 30 тысяч, пока футболист был в тюрьме

Sport24.ru04:48
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