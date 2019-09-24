с чего всё началось

По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей. Отмечается, что за рулем иномарок, зарегистрированных на футболиста "Зенита", была его супруга.

Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой

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