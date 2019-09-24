Происшествия
РИА НовостиКокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой
По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей. Отмечается, что за рулем иномарок, зарегистрированных на футболиста "Зенита", была его супруга.
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с чего всё началось
У футболиста Александра Кокорина обнаружили 47 штрафов на сумму 29 500 рублей.РЕН ТВ03:44
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:10, Вашингтон
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Как и сообщалось ранее, в Mi 9 Pro 5G расширили возможности NFC модуля, и теперь через него можно не только оплачивать покупки или проезд в транспорте, но также использовать смартфон вместо ключа для автомобиля.
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Российской делегации на ГА ООН отказали в визе США
США отказали в получении виз десяти членами российской делегации.
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По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
По Крымскому мосту проехал дизель-вагон и мотриса с руководителями нескольких федеральных российских СМИ, которым показали готовящееся к вводу в эксплуатацию сооружение.
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Синоптик прогнозирует возвращение двадцатиградусного тепла в Москву
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Армия и оружие
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Сирийские боевики используют в своих нападениях технически сложные беспилотники, способные пролетать до 150 км и подниматься на высоту до 4000 м. Об этом сообщили в Минобороны РФ, продемонстрировав БПЛА, сбитые российскими ПВО при подлёте к авиабазе в Хмеймиме.
RT на русском 07:21
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По мнению экономиста по России и СНГ из инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Софьи Донец, вывод бизнеса из тени неизбежно сдерживает экономический рост, хотя сам по себе это положительный процесс.
Lenta.ru 04:04
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Все крупные операторы сотовой связи в России присоединились к пилотному проекту Роскомнадзора по тестированию оборудования для реализации закона об устойчивом Рунете, рассказал ранее Жаров.
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Семья диктатора Франсиско Франко собирается обжаловать решение Верховного суда об эксгумации из базилики Долины Павших его останков.
РИА Новости 07:46
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Фигуристка Трусова побила мировые рекорды Загитовой
Российская фигуристка Александра Трусова установила мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ в Братиславе на предсезонном турнире Международного союза конькобежцев (ISU) «Ондрей Непела Трофи».
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Андрей Бочаров, победивший на выборах губернатора Волгоградской области, во вторник официально вступил в должность.
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RT на русском 07:52
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
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Политика
Кудрин ответил на заявление Шойгу о расходах на оборону
Президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине. Я говорю, что дальнейшее снижение не требуется для решения задач обороны.
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Соединенные Штаты могут сделать Турции новое предложение по поставкам зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot ("Пэтриот") и американских истребителей пятого поколения F-35 ("Эф-35").
РЕН ТВ 01:17
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Защитник «Реала» Ферлан Менди пропустит из-за травмы около трех недель
Защитник футбольного клуба "Реал" Ферлан Менди из-за травмы пропустит 2-3 недели, сообщает As.
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В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.
РИА Новости вчера в 13:30
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Европейские лоукостеры Rуапаіr, ЕаsуJет и Wizz Аіr в августе 2019 года подали заявки на разрешение полетов из петербургского международного аэропорта Пулково.
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Транспорт
«Ямал» подтвердил данные о претензиях к SSJ100 из-за перегрузок
Авиаперевозчик «Ямал» и аэропорт Нового Уренгоя подтвердили информацию о претензиях к превышению показателя вертикальных перегрузок самолетов SSJ100 при взлетах и посадках.
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