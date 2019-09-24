У футболиста Александра Кокорина обнаружили 47 штрафов на сумму 29 500 рублей.

с чего всё началось

По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей. Отмечается, что за рулем иномарок, зарегистрированных на футболиста "Зенита", была его супруга.

Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой

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