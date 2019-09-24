У футболиста Александра Кокорина обнаружили 47 штрафов на сумму 29 500 рублей.

с чего всё началось

По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей. Отмечается, что за рулем иномарок, зарегистрированных на футболиста "Зенита", была его супруга.

Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой

Политика В Кремле осудили отказ США выдать визы российской делегации в ООН Тревожным и неприемлемым назвал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказ Вашингтона выдать визы представителям российской делегации в ООН (штаб-квартира в Нью-Йорке).

Общество «Точки роста» открываются в сельских школах Томской области В школах 17 районов Томской области 24 сентября одновременно откроются 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Гаджеты 40 смартфонов Xiaomi обзаведутся MIUI 11 Фирма уже опубликовала список смартфонов в 40 именований, на которых будет установлен MIUI 11.

Политика Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.

Общество Госдума одобрила запрет продажи алкоголя в кафе в жилых домах Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете продажи алкогольной продукции в местах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях.

Транспорт По Крымскому мосту проехал тестовый поезд По железнодорожной части Крымского моста проехал тестовый поезд с журналистами. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает ТАСС.

Политика Мадуро объявил о визите в Россию Ранее о подготовке визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию, для участия в заседании Валдайского клуба в Сочи, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.

Происшествия Похититель картины Куинджи из Третьяковки хотел «хайпануть» Ранее прокурор обращала внимание суда на то, что на картине после действий Чуприкова остались царапины, местами наблюдается "утрата слоя краски до основы".

Политика ExxonMobil начнет работать в РФ по упрощенной схеме Американская компания ExxonMobil, являющаяся одним из главных партнеров «Роснефти», получил одобрение от правительства России устранить «административные барьеры».

Политика Верховный суд Испании одобрил решение о перезахоронении Франко Верховный суд Испании отклонил иск родственников диктатора Франциско Франко, выступающих против решения испанского правительства организовать перенос его останков из базилики в мемориальном комплексе Долина Павших, сообщила газета El Mundo.

Футбол В РФС прокомментировали слухи об отстранении сборной России от ЧМ-2022 Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников сообщил, что пока речь об отстранении российской футбольной сборной от участия в чемпионате мира 2022 года не идёт.

Политика Роскомнадзор начал устанавливать оборудование для надёжного Рунета Операторы связи начали устанавливать оборудование в рамках закона об устойчивой работе Рунета.

Политика Зеленского не включили в график выступлений лидеров стран на ГА ООН Президент Украины Владимир Зеленский не включен в список выступлений лидеров государств в главном зале Генеральной ассамблеи ООН.

Политика Песков прокомментировал свои слова о расстреле за брошенный стаканчик Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал свое высказывание о том, что в Соединенных Штатах Америки за брошенный в полицейского стаканчик человеку выстрелили бы в голову.

Шоу-бизнес Доктор Мясников назвал верный способ продления жизни при раке Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как продлить жизнь при онкологическом заболевании.

Общество Меган Маркл сняла дорогое кольцо во время поездки в Африку Герцогиня Сассекская Меган сняла подаренное принцем Гарри дорогое кольцо на время тура по Африке.

Политика Адвокат прокомментировал возможность возвращения Януковича на Украину Защита бывшего украинского президента Виктора Януковича работает над тем, чтобы он мог безопасно вернуться на Украину.

Политика Спикер Мосгордумы раскрыл размер зарплат депутатов Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников сообщил, что зарплата у депутата столичного парламента составляет примерно 200 тысяч рублей.

Гаджеты Xiaomi представила необычный смартфон почти за 200 тысяч рублей Китайская компания Xiaomi в ходе трансляции на YouTube-канале представила новый смартфон Mi MIX Alpha, экран которого занимает 180% поверхности устройства.

Технологии Роскомнадзор назвал Apple TV+ угрозой российским видеосервисам Онлайн-кинотеатр Apple TV+ может создать угрозу конкуренции для аналогичных российских сервисов, передает ТАСС слова руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Общество В Канаде сняли на видео схватку на шоссе двух медведей гризли В канадской провинции Британская Колумбия записали на видео двух сражающихся на шоссе медведей гризли, сообщает NDTV.

Недвижимость Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее.

Политика Песков отреагировал на выступление эко-активистки Греты Тунберг в ООН Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает экологические вопросы, которые затронула 16-летняя эко-активистка Швеции Грета Тунберг во время выступления в ООН в Нью-Йорке.

Кино Объявлен полный список победителей телевизионной премии «Эмми» 2019 Не считая "Игры престолов", например, за статуэтку "Эмми" в категории "лучшая актриса в драматическом сериале" боролись сразу две звезды нашумевшего триллера "Убивая Еву" – Джоди Комер и Сандра О. Высочайшим уровнем конкуренции в этом году отличилась номинация "Лучшая актриса в комедийном сериале".