Происшествия
РИА НовостиКокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его супругой
По информации издания, общая сумма штрафов за нарушения ПДД, которую пришлось заплатить Кокорину, составила 30 тысяч рублей. Отмечается, что за рулем иномарок, зарегистрированных на футболиста "Зенита", была его супруга.
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с чего всё началось
У футболиста Александра Кокорина обнаружили 47 штрафов на сумму 29 500 рублей.РЕН ТВ03:44
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