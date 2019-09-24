Происшествия
Газета.RuКокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его женой
Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова управляла автомобилями супруга, пока он находился в СИЗО и колонии. Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Telegram-канал Mash, Валитова неоднократно нарушала правила дорожного движения.
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с чего всё началось
У футболиста Александра Кокорина обнаружили 47 штрафов на сумму 29 500 рублей.РЕН ТВ03:44
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Экономика
Вывод экономики из тени оказался опасным для России, рассказал эксперт
Экономисты заявили, что вывод экономики из тени нанесет вред экономическому росту России и доходу населения страны.
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Музыка
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении»
Россию на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение - 2019» в Польше представит дуэт.
Слово и Дело 19:19
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отчитался о рекордных доходах
Чистая прибыль клуба составила € 56 млн. Несмотря на высокие финансовые показатели, «Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом сезоне.
Чемпионат 08:53
Экономика
Минфин анонсировал масштабные сокращения госслужащих
Первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко подтвердила, что с 2020 года в России начнется масштабная реформа в сфере государственного управления.
Газета.Ru вчера в 08:51
Космос
Робот Фёдор станет отцом нового поколения космонавтов
Говоря о количестве роботов, отцом которых может стать «Фёдор», представители компании разработчика отметили, что это может быть несколько десятков разных роботов.
ЦДИ ПО 03:42
Политика
Демократы объявили о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей американского конгресса начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
Российская газета 17:40
Политика
Лавров «поблагодарил» США за то, что «в конце концов получил визу»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров "выразил благодарность" США за то, что смог получить визу для участия в сессии генеральной ассамблеи ООН.
РИА Новости 18:13
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Происшествия
Сахалинские поисковики увековечили память погибшего в Тымовском районе экипажа Ту-2
В распоряжении поисковиков была архивная справка, в которой говорилось следующее: 26 ноября 1949 года потерпел катастрофу самолет Ту-2 454-го бомбардировочного авиационного полка 334-ой бомбардировочной авиационной дивизии.
Сахалин.Инфо 17:42
Политика
Зеленский не попал в список лидеров, выступающих на ГА ООН
Глава украинского государства Владимир Зеленский не включен в список мировых лидеров, выступающих на Генеральной ассамблее ООН.
Политика Сегодня 09:58
Наука
Изобретатель сделал «гитару» из штрихкодов
Британский изобретатель Джеймс Брутон (James Bruton) создал подобие MIDI-гитары, в которой ноты закодированы в штрихкодах, а звучать она начинает при их считывании сканером.
N+1 вчера в 06:53
Политика
Верховный суд Испании разрешил эксгумацию останков диктатора Франко
Верховный суд Испании одобрил решение эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко, который сейчас захоронен в мемориале Долина Павших, посвященном жертвам гражданской войны.
Телеканал RTVI 07:31
Футбол
Игроков ЦСКА встретили во Владикавказе пирогами
Газета.Ru 13:45
Здоровье
Скворцова: продолжительность жизни россиян увеличилась на восемь лет
Новые Известия 03:19
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Наука
Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции
Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science вчера в 08:59
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Футбол
Леонид Слуцкий рассказал об отношении «Витесса» к его «инстаграму»
Спорт день за днем 12:01
Общество
IKEA отказалась от напоминающего о нацистах слогана «Каждому свое»
24 сентября депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов назвал использование слогана «Каждому свое» некорректным и призвал IKEA отказаться от него.
РБК 12:05
Музыка
Диджей рассказал о выступлении Бузовой в Чите в 2007 году
Певица и телеведущая Ольга Бузова уже приезжала в Читу. В 2007 году она выступала в ночном клубе «Пирамида».
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Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Авто
Новый автомобильный бренд появится в России
Ожидается, что первые экземпляры нового бренда будут собраны в России в первом квартале 2020 года.
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Шоу-бизнес
Саша Артемова раскрыла пол новорожденного ребеночка
Молодые родители решили не раскрывать всех деталей пополнения в семье в первые дни.
Bimru.ru 02:43
Политика
Путин отметил роль атомной отрасли России в создании нового вооружения
Российский лидер Владимир Путин в приветствии, приуроченном к предстоящему 28 сентября Дню работника атомной промышленности России, отметил роль атомной отрасли страны в создании вооружения нового поколения.
RT на русском 16:06
Политика
Зеленский встретился с Меркель на полях ГА ООН
Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель на полях Генассамблеи ООН.
RT на русском 16:20
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании в 15 лет
Травма детства не помешала Деми Мур стать одной из самых успешных актрис Голливуда 1990-х годов, благодаря ролям в фильмах "Привидение", "Непристойное предложение", "Стриптиз", "Если бы стены могли говорить", "Солдат Джейн".
Московский Комсомолец 07:20
Армия и оружие
В NI рассказали о «скоростной» АПЛ проекта «Лира»
В американском военно-политическом журнале The National Interest рассказали о серии советских атомных подводных лодок (АПЛ) проекта «Лира».
NewInform 13:28
Футбол
Месси стал лучшим игроком сезона по версии ФИФА
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси стал обладателем приза ФИФА лучшему игроку сезона The Best-2019.
Metaratings вчера в 16:03