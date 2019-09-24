У футболиста Александра Кокорина обнаружили 47 штрафов на сумму 29 500 рублей.

с чего всё началось

Гражданская жена нападающего "Зенита" Александра Кокорина Дарья Валитова управляла автомобилями супруга, пока он находился в СИЗО и колонии. Как сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на Telegram-канал Mash, Валитова неоднократно нарушала правила дорожного движения.

Кокорина оштрафовали на 30 тысяч рублей за нарушения ПДД его женой

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