Коронавирус
РБККокорина признали лучшим игроком матча «Сочи» и «Краснодара»
Футболист «Сочи» Александр Кокорин признан лучим игроком домашнего матча команды в 22-м туре чемпионата России против «Краснодара». Встреча завершилась победой сочинского клуба со счетом 2:0
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Общество
Пресс-секретарь Яценюка объяснил госпитализацию бывшего премьера
Позднее пресс-секретарь Яценюка Ольга Лапло призвала журналистов не связывать приезд бывшего украинского премьера в клинику с каким-либо заболеванием.
Общество
«Аэрофлот» расширил список приостановленных рейсов в Европу
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" на фоне пандемии коронавируса и ограничений авиасообщения расширила список приостановленных рейсов в Европу, сообщается на сайте компании.
Происшествия
На Украине трех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мужчину, женщину и ребенка госпитализировали с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, все они ранее контактировали с лицами, у которых подозревают COVID-19.
Музыка
Алтайский танцор из клипа Little Big стал героем иностранных СМИ
Дмитрий Красилов завоевал сердца зрителей своей харизмой Танцор из алтайского Заринска Дмитрий Красилов, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранные СМИ и зарубежных блогеров.
Общество
«Вечерний Ургант» отказался от зрителей
В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Политика
Терешкова сообщила о благодарностях за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
Футбол
😭«Интер» и «Сассуоло» провели матч в PES (3:0). Лукаку оформил хет-трик
«Интер» и «Сассуоло» провели матч в eFootball PES 2020, пока сезон приостановлен.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Общество
В России три человека заразились коронавирусом внутри страны
Как сообщает Роспотребнадзор, все три случая заражения произошли внутри страны.
Кино
В Рязани в связи с коронавирусом перенесли показ иностранных фильмов
На этой неделе стало известно, что рязанцы-любители кино не смогут посмотреть в марте и апреле самые ожидаемые премьеры фильмов.
Политика
Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса
Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Происшествия
Минобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите
На аэродроме Черемушки в Чите вертолет Ми-8 выстрелил за пределы безопасной зоны.
Финансы
«Эксперт РА» не исключает кризиса банковского сектора из-за коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+
По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Армия и оружие
Российские атомные подлодки защитят буями «Бурак-М»
Атомные подводные ракетные лодки Военно-морского флота России, прежде всего крейсеры проектов 667БДРМ "Дельфин" и 955 "Борей", могут защитить от противолодочной авиации и беспилотников противника буями "Бурак-М", относящимися к средствам радиоэлектронной борьбы.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Политика
Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке
Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Шоу-бизнес
Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Здоровье
В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
Энергетика
Bloomberg предрекает крупнейшее падение спроса на нефть в истории
Мировой спрос на нефть в текущем году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение из-за коронавируса COVID-19.
Армия и оружие
Как Япония разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
Общество
В России из-за коронавируса вырос спрос на крупы и консервы
Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.
Политика
На Украине предложили ограничить передвижение по стране
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В Коми ввели режим повышенной готовности
В Республике Коми с понедельника, 16 марта начнет действовать режим повышенной готовности.