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РБКРБККокорина признали лучшим игроком матча «Сочи» и «Краснодара»

Футболист «Сочи» Александр Кокорин признан лучим игроком домашнего матча команды в 22-м туре чемпионата России против «Краснодара». Встреча завершилась победой сочинского клуба со счетом 2:0
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Игрок «Сочи», обративший на себя внимание, хоккеисты, провалившие плей-офф Кубка Гагарина, и Ари, пригласивший «Матч ТВ» на родину. Лучшие тексты 15 марта

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Кокорин признан лучшим игроком встречи «Сочи» - «Краснодар» (фото)

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В сообщение сказано, что реакция в зале является неотъемлемой частью программы, однако команда шоу «очень дорожит здоровьем зрителей».
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Депутат Госдумы Валентина Терешкова сообщила, что получает «огромную почту» с благодарностями за то, что предложила поправку в Конституцию, которая позволит президенту Владимиру Путину избираться на новый срок.
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😭«Интер» и «Сассуоло» провели матч в PES (3:0). Лукаку оформил хет-трик

«Интер» и «Сассуоло» провели матч в eFootball PES 2020, пока сезон приостановлен.
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Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
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В России три человека заразились коронавирусом внутри страны

Как сообщает Роспотребнадзор, все три случая заражения произошли внутри страны.
RuNews24.ru 07:55
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В Рязани в связи с коронавирусом перенесли показ иностранных фильмов

На этой неделе стало известно, что рязанцы-любители кино не смогут посмотреть в марте и апреле самые ожидаемые премьеры фильмов.
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«Ротор» обыграл «Шинник» и вышел в лидеры первенства ФНЛ

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Минобороны сообщило о случайном выстреле вертолета Ми-8 в Чите

На аэродроме Черемушки в Чите вертолет Ми-8 выстрелил за пределы безопасной зоны.
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Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

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По словам Сараева, до распространения коронавируса и разрыва сделки ОПЕК+ «Эксперт РА» полагал, что прибыль банковского сектора в 2020 году останется на уровне 2019-го.
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Атомные подводные ракетные лодки Военно-морского флота России, прежде всего крейсеры проектов 667БДРМ "Дельфин" и 955 "Борей", могут защитить от противолодочной авиации и беспилотников противника буями "Бурак-М", относящимися к средствам радиоэлектронной борьбы.
Газета.Ru 13 марта в 01:34
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

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Посол США заявил об идее Трампа провести саммит «пятерки» в Нью-Йорке

Президент США Дональд Трамп предлагает провести встречу руководителей «ядерной пятерки» на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

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В ВОЗ назвали причины высокой смертности от коронавируса в Италии

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович назвала причины такой статистики, пишет «Царьград».
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Bloomberg предрекает крупнейшее падение спроса на нефть в истории

Мировой спрос на нефть в текущем году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение из-за коронавируса COVID-19.
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Как Япония разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие

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В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В самом популярном мессенджере WhatsApp запустили новую функцию, которая позволяет активировать автоматическое удаление сообщений.
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Торговые сети и службы доставки продуктов фиксируют рост спроса на макароны, крупы и консервы на фоне новостей о распространении коронавирусной инфекции в России и ослаблении курса рубля.
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На Украине предложили ограничить передвижение по стране

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий петербургского «Зенита», выступающий на правах аренды за «Сочи». Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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