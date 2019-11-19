Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессКокорины подарили своему адвокату мяч с автографом

Стукалова защищала права братьев Кокориных в деле об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя Виталия Соловчука.
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Кокорины подарили своему адвокату мяч с автографом

Спорт-Экспресс09:35

Адвокат Кокорина показала фото подарка от футболиста

РИА Новости09:04

За отличную работу: адвокату Кокориных подарили футбольный мяч с автографами

Петербургский дневник09:09

Адвокат Кокориных получила в подарок за хорошую работу футбольный мяч с автографом

78.ru08:25

Адвокат Стукалова показала подарок от Кокорина

Pravda.Ru09:22
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Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

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Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Свободная Пресса вчера в 21:45
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В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога

Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Газета.Ru вчера в 15:43
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Происшествия

В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе

В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
РБК 06:19
Общество

Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»

РИА Новости вчера в 19:15
Хоккей

«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Йокериту»

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 2:5. Челябинская команда проиграла пятый матч подряд и четвёртый — под руководством Владимира Юрзинова-младшего.
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В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Кино

Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд

Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Народные новости вчера в 20:20
Экономика

Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1

Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Газета.Ru 11:13
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru вчера в 12:44
Общество

Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ об Удальцове и Развозжаеве

Минюст России планирует начать исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу.
РБК 11:38
Политика

МИД: Россия передала Украине три задержанных корабля

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
Газета.Ru вчера в 05:28
Общество

В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»

Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.
Ведомости вчера в 16:48
Фигурное катание

Фигуристка Медведева назвала свое лучшее выступление

Евгения Медведева назвала выступление, которое считает самым удачным в своей карьере.
РБК 11:40
Космос

Украина собралась искать полезные ископаемые на Луне

Известия 09:24
Политика

Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Lenta.ru 11:10
Кино

Disney назвала даты выхода новых фильмов Marvel

Компания Disney обозначила точный график выхода фильмов студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года.
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Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной

Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
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Общество

Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy

Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Телеканал 360° 11:09
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Общество

Госдума приняла законопроект о виноделии в России

В законе дается понятие 80 понятиям отрасли. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании производства вина в России.
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Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
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В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.
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В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки

Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки вируса Коксаки, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.
РИА Новости вчера в 09:31
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«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей

Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
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Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу

Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
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В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко

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Нарколог рассказал о влиянии курения на продолжительность жизни

Продолжительность жизни курящего человека из-за потребления табака сокращается в среднем на 10 лет.
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Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России

Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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