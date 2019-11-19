Футбол
Спорт-ЭкспрессКокорины подарили своему адвокату мяч с автографом
Стукалова защищала права братьев Кокориных в деле об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя Виталия Соловчука.
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За отличную работу: адвокату Кокориных подарили футбольный мяч с автографами
Петербургский дневник09:09
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Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Шоу-бизнес
Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу
Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
Здоровье
В Минздраве ответили на увольнение детского врача-трансплантолога
Минздрав России прокомментировал увольнение детского хирурга Михаила Каабака, единственного в России, кто проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов, из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД).
Наука
Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий
Происшествия
В Сети появилось видео с места падения машины в яму с кипятком в Пензе
В Сети появилось видео, снятое после падения машины в яму с кипятком в Пензе. Запись опубликовал интернет-портал «Пенза-Взгляд».
Общество
Американские астронавты не попали в экипажи кораблей «Союз»
Хоккей
«Трактор» потерпел пятое поражение подряд, уступив «Йокериту»
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на домашней площадке потерпел поражение от финского «Йокерита», встреча завершилась со счётом 2:5. Челябинская команда проиграла пятый матч подряд и четвёртый — под руководством Владимира Юрзинова-младшего.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Кино
Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд
Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
Экономика
Сбербанк продаст «золотую акцию» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" компании "Яндекс" по цене €1. Об этом говорится в сообщении банка.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Общество
Минюст отреагировал на решение ЕСПЧ об Удальцове и Развозжаеве
Минюст России планирует начать исполнять решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в отношении Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева только после вступления его в силу.
Политика
МИД: Россия передала Украине три задержанных корабля
25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
Общество
В Турции достроен конкурент «Турецкого потока»
Вторая и заключительная часть первой фазы проекта Трансанатолийского газопровода (TANAP) будет официально введена в эксплуатацию 30 ноября, сообщило со ссылкой на слова министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза турецкое издание Daily Sabah.
Фигурное катание
Фигуристка Медведева назвала свое лучшее выступление
Евгения Медведева назвала выступление, которое считает самым удачным в своей карьере.
Политика
Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК
Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки.
Кино
Disney назвала даты выхода новых фильмов Marvel
Компания Disney обозначила точный график выхода фильмов студий Fox, Marvel и Pixar до 2023 года.
Кино
Эмилия Кларк рассказала о принуждении сниматься обнаженной
Если вспомнить, сколько раз Эмилии Кларк приходилось показывать свое обнаженное тело в "Игре престолов", то кому-то может показаться, что она отреагировала на поступившее ей предложение слишком агрессивно.
Общество
Тюменская чиновница продала квартиру из-за фото для Playboy
Бывшая тюменская чиновница лишилась работы, а потом и жилья из-за скандальной фотосессии.
Общество
В Москве прошел бал дебютанток Tatler
В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
Общество
Госдума приняла законопроект о виноделии в России
В законе дается понятие 80 понятиям отрасли. Госдума в первом чтении одобрила законопроект о регулировании производства вина в России.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве историк Соколов пытался покончить с собой
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить с собой, сообщил во вторник его адвокат Александр Почуев.
Политика
В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил на брифинге в Киеве, что транзит газа РФ через Украину должен продолжаться после 2019 года.
Здоровье
В Одессе школу закрыли на карантин из-за вспышки вируса Коксаки
Общеобразовательная школа в Одессе закрылась из-за вспышки вируса Коксаки, который относится к категории респираторных инфекций и является очень заразным, сообщила руководитель департамента образования и науки одесского горсовета Елена Буйневич.
Общество
«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
Стоимость недвижимости семьи достигла 1,25 млрд рублей, - пишут "Открытые медиа".
Авто
Старый ВАЗ-2108 с редкой версией мотора выставили на продажу
Нескромная цена установлена не только из-за редкого мотора, но ещё и из-за "коллекционной", по мнению владельца, ценности машины.
Политика
В Киеве суд отпустил на поруки Ляшко
Бориспольский горрайонный суд принял решение отпустить на поруки лидера украинской Радикальной партии Олега Ляшко в рамках дела о его драке с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Здоровье
Нарколог рассказал о влиянии курения на продолжительность жизни
Продолжительность жизни курящего человека из-за потребления табака сокращается в среднем на 10 лет.
Общество
Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.