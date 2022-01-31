Будьте в Плюсе

Кольцевую дорогу во Владивостоке может построить китайская компания

У China Railway Construction Corporation есть конкурент за право строительства ВКАД.
Восток-Медиа
Необходимый для строительства пакет документов уже находится
 на рассмотрении в министерстве экономического развития Приморского края.
Ридус
Генподрядчиком стройки выступит российская "дочка" китайской корпорации — CRCC Rus.На первом планируется построить 10-километровый участок от острова Русский через остров Елены до Казанской улицы на полуострове Шкота во Владивостоке.
PrimaMedia.ru
Китайская компания готова вложиться в проект на 20-30% собственных средств, предполагается выделение крупного госгранта, а также кредиты от Сбербанка или Евразийского банка развития.
Deita.ru

Подробнее о событии

Китайцы хотят построить ВКАД за свои деньги
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За концессию на ВКАД конкурируют китайский и российский застройщики
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Кольцевую дорогу для Владивостока могут построить китайцы
EastRussia20:40
Владивостокскую кольцевую дорогу хотят строить китайцы
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Кольцевую дорогу во Владивостоке может построить китайская компания
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