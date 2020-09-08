Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.