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РИА Новости
РИА Новости

Колесникова и два члена КС оппозиции Белоруссии выехали на Украину

Член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова и еще двое членов совета — Иван Кравцов и Антон Родненков — утром прошли оформление в пункте пропуска на границе с Украиной, сообщил РИА Новости во вторник официальный представитель погранкомитета Белоруссии Антон Бычковский.В источнике
С чего всё началось
О задержании Колесниковой написал
 и Telegram-канал ATN_NEWS, который ведет телеканал «Беларусь 1». В одном из постов он утверждает, что «беглецы [Колесникова, Родненков и Кравцов] прошли пограничный и таможенный контроль, а при осмотре авто у них сдали нервы».
Forbes02:00
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Российская газета

Деятели белорусской оппозиции замечены при пересечении украинской границы

Российская газета01:31
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Погранкомитет Белоруссии: Колесникова пересекла границу с Украиной

Коммерсантъ01:22
Эхо Москвы

БелТА утверждает, что политика Марию Колесникову задержали при попытке пересечь границу с Украиной

Эхо Москвы02:03
ТАСС

В Координационном совете заявили, что Колесникова не собиралась покидать Белоруссию

ТАСС01:47
РИА Новости

Члена совета белорусской оппозиции Колесникову задержали на границе

РИА Новости01:31
РБК

СМИ сообщили о задержании Колесниковой на границе Белоруссии с Украиной

РБК01:26
Интерфакс

АТН и «БелТА» сообщили о задержании Колесниковой на границе

Интерфакс01:02
КП - Беларусь

В Госпогранкомитете сообщили, что Мария Колесникова 8 сентября пересекла границу Беларуси с Украиной

КП - Беларусь01:37

Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.comвчера в 06:33
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Страны НАТО проведут морскую операцию на Крайнем Севере

Великобритания, США, Дания и Норвегия проведут совместную операцию на Крайнем Севере, чтобы продемонстрировать «приверженность поддержанию мира и свободы судоходства в регионе», говорится в сообщении Военно-морских сил Великобритании.
Ведомости00:29
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Иван Охлобыстин «спрятал» тайник с золотом в Барнауле

ТНТ запустило золотую лихорадку в городах страны Шоу "Золото Геленджика", в котором более тысячи участников, представляющих все субъекты России, попробуют выиграть главный приз – 1 кг чистого золота, стартует 13 сентября на телеканале ТНТ.
АМИТЕЛ01:16

«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов

Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК21:03
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В России будет разработана облегченная версия вакцины от коронавируса

Облегченная версия вакцины от коронавируса будет разработана научным центром им. Гамалеи в России, сообщил заведующий отделом центра, профессор Александр Бутенко 8 сентября в интервью радио Sputnik.
ИА Красная Весна01:32
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Зарплаты бюджетникам проиндексируют на 3% с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений», — говорится в документе.
RT на русскомвчера в 06:09
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUMвчера в 08:19
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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В Астрахани задержали сотрудника полиции по подозрению в мошенничестве

Оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области задержан по подозрению в покушении на мошенничество, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
ТАСС01:32