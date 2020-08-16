Политика
Московский КомсомолецКолесникова на митинге призвала к отставке Лукашенко
Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова вышла к собравшимся у Стелы в Минске. Она заявила, что президент страны Александр Лукашенко является не только главной угрозой для белорусского народа, но и угрозой для независимости страны.
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Соратница Тихановской призвала Лукашенко подать в отставку на акции в Минске
Комсомольская правда14:10
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Доход Путина вырос на 1,1 млн рублей за год
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