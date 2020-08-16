Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецКолесникова на митинге призвала к отставке Лукашенко

Соратница кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова вышла к собравшимся у Стелы в Минске. Она заявила, что президент страны Александр Лукашенко является не только главной угрозой для белорусского народа, но и угрозой для независимости страны.
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Мария Колесникова планирует завтра посетить один из белорусских заводов

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РБК13:25

Колесникова на митинге призвала к отставке Лукашенко

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Автоматически обработан 7381 источник, обновлено в 22:16, Ашберн
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