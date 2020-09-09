Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Смотрите также
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии
ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов
Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и пробился в полуфинал US Open
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Замглавы Минэнерго Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
Кристина Асмус «разделась на камеру» из-за жары
Двух членов КС оппозиции Белоруссии задержали на Украине
В Минске задержали одного из лидеров оппозиции Колесникову
Марию Колесникову арестовали и отправили в СИЗО в Минске
В МВД Украины опровергли задержание Родненкова и Кравцова
МВД Белоруссии не располагает данными о задержании оппозиционера Знака
Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и пробился в полуфинал US Open
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
Оппозиционеры считают, что её доставили на границу из СИЗО, так как она был задержана ранее в ходе акции протеста, и никто не знал о её месте нахождения. Теперь же выяснилось, что на Колесникову завели дело о попытке захвата власти.В источнике
С чего всё началось
Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти
Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак. Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости.
РИА Новостивчера в 08:53
Подробнее о событии
Адвокат Колесниковой: Она подозреваемая в уголовном деле о попытке захвата власти
КП - Беларусьвчера в 08:46