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Цензуры.Нет
Цензуры.Нет

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Оппозиционеры считают, что её доставили на границу из СИЗО, так как она был задержана ранее в ходе акции протеста, и никто не знал о её месте нахождения. Теперь же выяснилось, что на Колесникову завели дело о попытке захвата власти.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак. Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости.
РИА Новостивчера в 08:53
Подробнее о событии
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

РИА Новостивчера в 08:53
Интерфакс

Что произошло за день: среда, 9 сентября

Интерфаксвчера в 13:39
ТАСС

Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

ТАССвчера в 09:17
RT на русском

Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

RT на русскомвчера в 09:06
Эхо Москвы

Мария Колесникова стала в Белоруссии фигуранткой уголовного дела о призывах к захвату власти

Эхо Москвы18:05
РБК

Адвокат назвала Колесникову подозреваемой по делу о захвате власти

РБКвчера в 08:50
Коммерсантъ

Колесникова проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Коммерсантъвчера в 08:36
КП - Беларусь

Адвокат Колесниковой: Она подозреваемая в уголовном деле о попытке захвата власти

КП - Беларусьвчера в 08:46

Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии

До сих пор обязательным условием для участия в конкурсе на премию "Оскар" был показ фильма в одном из коммерческих кинотеатров округа Лос-Анжелес в течение семи дней подряд, как минимум три раза в день.
Чеченская Республика Сегоднявчера в 03:15
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Нурмагомедов оценил действия Черчесова в конфликте Дзюбы и Соболева

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал действия главного тренера сборной России Станислава Черчесова в конфликте нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.
РБК спорт7 сентября в 09:58

ООН прогнозирует всемирную пандемию ожирения

В среду, 9 сентября, агентство Bloomberg сообщило, что миллионы людей в мире теряют доступ к здоровой пище, что чревато усугублением проблемы ожирения во всем мире и может вызвать новую глобальную пандемию.
Страна Советов on-lineвчера в 15:14
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUMвчера в 04:20
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Заболеваемость пневмонией в Саратовской области в 2,5 раза выше среднероссийского уровня

Как сообщила глава регионального отделения Роспотребнадзора Ольга Кожанова, количество пациентов, зараженные коронавирусом жители Саратовской области страдают внебольничной пневмонией в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России.
Saratovnewsвчера в 12:44
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«Ъ»: дело Навального грозит подрывом отношений России и Запада

«Ситуация развивается по худшему сценарию, грозя отношениям России с Западом новым системным кризисом, сопоставимым с кризисом 2014 года, вызванным ситуацией на Украине и присоединением Крыма», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрошенных экспертов.
URA.Ru20:30
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Стало известно о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Известия00:00
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