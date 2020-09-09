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Daily Storm
Daily Storm

Колесникова подозревается в призывах к захвату власти в Белоруссии

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции (КС) Мария Колесникова фигурирует как подозреваемая в деле о призывах к захвату власти в Белоруссии. Статья предполагает наказание от двух до пяти лет лишения свободы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак. Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости.
РИА Новости08:53
Подробнее о событии
RT на русском

Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

RT на русском09:06
ТАСС

Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

ТАСС09:17
Интерфакс

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Интерфакс09:07
Дождь

Что сейчас происходит с членами президиума Координационного совета оппозиции Беларуси. Главное

Дождь12:59
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

РИА Новости08:53
РБК

Адвокат назвала Колесникову подозреваемой по делу о захвате власти

РБК08:50
Коммерсантъ

Колесникова проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Коммерсантъ08:36
КП - Беларусь

Адвокат Колесниковой: Она подозреваемая в уголовном деле о попытке захвата власти

КП - Беларусь08:46

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
Российская газета14:50
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
РИА Новости15:23
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Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14
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Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомости02:24
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Чернышенко предложил продлить программу кешбэка за туры по России

Программу стимулирования внутренних поездок с возможностью получения кешбэка нужно доработать и продлить как минимум до конца года и захватить новогодние каникулы, предложил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на совещании президента с членами правительства.
РИА Новости10:51
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