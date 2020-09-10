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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.В источнике
С чего всё началось
Заявление об этом политик передала в Следственный комитет Белоруссии, говорится на сайте
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.
РБК04:18
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Коммерсантъ

Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на угрозы

Коммерсантъ04:22
Газета.Ru

Колесникова просит возбудить дело по факту ее похищения и угроз убийством

Газета.Ru04:43
РИА Новости

Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на действия силовиков

РИА Новости04:43
RT на русском

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

RT на русском04:28
ТАСС

Адвокат Колесниковой подала в СК заявление о возбуждении дела против сотрудников КГБ

ТАСС04:50
Интерфакс

Колесникова заявила об угрозе силовиков убийством и 25 годами тюрьмы

Интерфакс04:19
РБК

Колесникова заявила об угрозах убийством и 25 годами тюрьмы

РБК04:18
КП - Беларусь

«Все равно вывезут: живой или по частям». Колесникова написала заявление в СК и рассказала, как ее пытались выдворить из Беларуси

КП - Беларусь04:42

Суд Украины арестовал 65 самолетов России за перелеты в Крым

«По ходатайствам прокуратуры автономии наложены аресты на 65 самолетов – нарушителей порядка въезда и выезда с оккупированного полуострова», – говорится в официальном Telegram-канале прокуратуры Автономной Республики Крым, входящей в структуру генпрокуратуры Украины.
Московский Комсомолецвчера в 09:22
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Истребитель Су-30 вывел из строя американские ЗРК «Пэтриот» на Тайване

Российская боевая машина, своей бортовой системой РЭБ смогла вывести из строя американский зенитно-ракетный комплекс «Пэтриот», из-за чего тайваньские военнослужащие не смогли осуществить ликвидацию данных истребителей.
ГЛАС.RU08:56
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Ученые: для массовой вакцинации от COVID-19 надо расширять мощности лабораторий

Главный детский иммунолог Министерства здравоохранения Свердловской области, профессор, доктор медицинских наук Ирина Тузанкина сказала, что все ориентируются на сроки, ранее озвученные в федеральных СМИ.
Znak.com08:23