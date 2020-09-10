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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.В источнике
С чего всё началось
Заявление об этом политик передала в Следственный комитет Белоруссии, говорится на сайте
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.
РБК04:18
Подробнее о событии
ТАСС

Адвокат Колесниковой подала в СК заявление о возбуждении дела против сотрудников КГБ

ТАСС04:50
Газета.Ru

Колесникова просит возбудить дело по факту ее похищения и угроз убийством

Газета.Ru04:43
Интерфакс

Колесникова заявила об угрозе силовиков убийством и 25 годами тюрьмы

Интерфакс04:19
RT на русском

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

RT на русском04:28
Коммерсантъ

Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на угрозы

Коммерсантъ04:22
РИА Новости

Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на действия силовиков

РИА Новости04:43
РБК

Колесникова заявила об угрозах убийством и 25 годами тюрьмы

РБК04:18
КП - Беларусь

«Все равно вывезут: живой или по частям». Колесникова написала заявление в СК и рассказала, как ее пытались выдворить из Беларуси

КП - Беларусь04:42

Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак намерена запросить проведение судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов.
Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной
Известия21:12
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением

Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.
Российская газета05:29
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В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
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В России предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры

Москва, 10 сентября 2020, 12:00 — REGNUM Правительство России рассмотрит вопрос о введении ограничений на перевозку гражданами лососевой икры в объеме не более 10 кг, сообщает пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
REGNUM05:00
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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«Мегафон» столкнулся с дефицитом виртуальных sim-карт

Для подключения устройства с eSim к сотовой сети не нужно вставлять в гаджет обычную sim-карту – можно просканировать предоставленный оператором QR-код (виртуальную sim-карту), после чего новый номер телефона запишется на встроенный чип.
Ведомостивчера в 16:55
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Источник опроверг данные о блокировке Кипром санкций против Белоруссии

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Кипр блокирует принятие Евросоюзом санкций против Белоруссии, настаивая на том, чтобы санкции были введены в отношении Турции из-за буровых работ в экономической зоне Кипра.
РИА Новости05:54
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34

Песков оценил сообщения об атаке российских хакеров на Байдена

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил сообщения о причастности российских хакеров к нападению на американскую фирму, консультирующую кандидата в президенты Соединенных Штатов Джо Байдена.
Газета.Ru05:48
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