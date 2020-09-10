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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.В источнике
С чего всё началось
Заявление об этом политик передала в Следственный комитет Белоруссии, говорится на сайте
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.
РБК04:18
Подробнее о событии
RT на русском

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

RT на русском04:28
Газета.Ru

Колесникова просит возбудить дело по факту ее похищения и угроз убийством

Газета.Ru04:43
РИА Новости

Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на действия силовиков

РИА Новости04:43
ТАСС

Адвокат Колесниковой подала в СК заявление о возбуждении дела против сотрудников КГБ

ТАСС04:50
Коммерсантъ

Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на угрозы

Коммерсантъ04:22
Интерфакс

Колесникова заявила об угрозе силовиков убийством и 25 годами тюрьмы

Интерфакс04:19
РБК

Колесникова заявила об угрозах убийством и 25 годами тюрьмы

РБК04:18
КП - Беларусь

«Все равно вывезут: живой или по частям». Колесникова написала заявление в СК и рассказала, как ее пытались выдворить из Беларуси

КП - Беларусь04:42

Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС

Harmony 2.0 создана как замена мобильной операционной системы Android от Google для смартфонов, отметил Ю. Из презентации следует, что разработчики новой ОС сделали упор на синхронизацию «умных» устройств друг с другом.
Находящаяся под санкциями США Huawei показала новую версию своей ОС
РБК07:03
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Путин призвал продолжать адресную поддержку потерявших работу россиян

Ситуация на рынке труда остается напряженной, нужно продолжать адресную поддержку людей, которые остаются без работы, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
Ведомости07:37
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Лишенный сана уральский схимонах Сергий отлучен от церкви

Бывшего схиигумена Сергия (Романова), который своевольно удерживает Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области, отлучили от церкви, потому что он сам поставил себя вне общения с ней, написал в Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Газета.Ru07:22
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Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на совещании по социальным проектам партии предложил коллегам обсудить с членами правительства и профсоюзами идею введения в РФ гарантированного дохода граждан.
Live2405:00
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Кушиташвили получил условный срок за нападение на росгвардейца

Суд приговорил к 3 годам условно чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили за хранение наркотиков и нападение на сотрудника Росгвардии, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
РИА Новости07:23
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Тост ответил на вопрос о возможной замене Квята на Цуноду

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост в интервью F1-Insider ответил на вопрос, может ли команда заменить россиянина Даниила Квята, который показывает слабые результаты в нынешнем сезоне, на пилота молодёжной программы «Ред Булл» гонщика Формулы-2 Юки Цуноду.
Чемпионат02:00

Песков назвал решение о снятии ограничений по коронавирусу верным

Практика показала, что решение о снятии ограничительных мер по коронавирусу верное, удалось спасти сезон в туристически зависимых регионах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости06:50

Песков прокомментировал слова Помпео о Навальном

Согласно опубликованной на сайте Госдепа расшифровке интервью Помпео, госсекретарь США ранее заявил, что когда люди «видят попытку отравить диссидента, они осознают, что есть значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц».
RT на русском06:31
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

Центр Гамалеи представил в журнал The Lancet полноразмерный клинический протокол исследования вакцины "Спутник V", заявил РИА Новости заместитель директора по научной работе центра Гамалеи Денис Логунов.
РИА Новости06:01
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Гол Кучерова стал решающим для победы «Тампы» над «Айлендерс»

Хоккейный клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» из Флориды одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» во втором матче финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря голу российского нападающего Никиты Кучерова.
Известия00:34
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