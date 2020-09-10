Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.