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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.В источнике
С чего всё началось
Заявление об этом политик передала в Следственный комитет Белоруссии, говорится на сайте
 штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико.
РБК04:18
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ТАСС

Адвокат Колесниковой подала в СК заявление о возбуждении дела против сотрудников КГБ

ТАСС04:50
Газета.Ru

Колесникова просит возбудить дело по факту ее похищения и угроз убийством

Газета.Ru04:43
РБК

Колесникова заявила об угрозах убийством и 25 годами тюрьмы

РБК04:18
RT на русском

Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

RT на русском04:28
Коммерсантъ

Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на угрозы

Коммерсантъ04:22
Интерфакс

Колесникова заявила об угрозе силовиков убийством и 25 годами тюрьмы

Интерфакс04:19
РИА Новости

Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на действия силовиков

РИА Новости04:43
КП - Беларусь

Марию Колесникову подозревают в попытке захвата власти, а она требует возбудить уголовные дела в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК

КП - Беларусь10:43

Экс-главу офиса Зеленского вызвали на допрос из-за заявлений по Крыму

Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос бывшего главу офиса президента Андрея Богдана после заявлений о якобы существующих договоренностях с РФ по статусу Крыма и авиасообщению с Россией, сообщила в четверг пресс-служба бюро.
РИА Новости08:46
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Петросян распродает элитную недвижимость в Сочи из-за Степаненко

Как рассказали друзья юмориста, пара выбрала пятизвездочный отель «Хаятт Ридженси Сочи», но Евгений Петросян уже активно присматривает себе новое жилье, расположенное подальше от экс-супруги.
Слово и Дело07:07
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Заместитель главы Минздрава России Олег Салагай в ходе пресс-конференции, приуроченной ко Всероссийскому дню трезвости, выступил за запрет продажи крепких спиртных напитков лицам моложе 21 года.
RT на русском08:44
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Кремль опроверг информацию о создании Путиным комиссии по Навальному

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте рассказал изданию Foglio о разговоре с президентом Владимиром Путиным, подчеркнув, что российский лидер планирует создать комиссию по расследованию произошедшего с оппозиционером, ведь тщательное расследование, по его словам, является наилучшим способом предотвращения обострения отношений между Евросоюзом и Россией.
RuNews24.ru05:39
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Названы сроки появления у россиян коллективного иммунитета к COVID-19

Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции может сформироваться у россиян к осени 2021 года за счет вакцинации, а также естественного течения заболевания, считает и.о. директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.
РИА Новости09:27
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