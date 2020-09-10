Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии
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Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.В источнике
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