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Интерфакс
Интерфакс

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак. Защитник смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО №1, где та сейчас находится.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак. Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости.
РИА Новости08:53
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Дождь

Что сейчас происходит с членами президиума Координационного совета оппозиции Беларуси. Главное

Дождь12:59
ТАСС

Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

ТАСС09:17
Интерфакс

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Интерфакс09:07
RT на русском

Колесникову подозревают в призывах к захвату власти в Белоруссии

RT на русском09:06
РИА Новости

Колесникову сделали подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

РИА Новости08:53
РБК

Адвокат назвала Колесникову подозреваемой по делу о захвате власти

РБК08:50
Коммерсантъ

Колесникова проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Коммерсантъ08:36
КП - Беларусь

Адвокат Колесниковой: Она подозреваемая в уголовном деле о попытке захвата власти

КП - Беларусь08:46

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News.ru13:04
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