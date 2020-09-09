Член президиума Координационного совета Мария Колесникова проходит подозреваемой по делу о попытке захвата власти, сообщила РИА Новости ее адвокат Людмила Казак. Колесникова стала первой из лидеров совета с таким статусом. "Статус у нее подозреваемой", - сообщила Казак РИА Новости.

с чего всё началось

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак. Защитник смогла встретиться с Колесниковой в СИЗО №1, где та сейчас находится.

Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

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