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Интерфакс
Интерфакс

Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак заключены под стражу

"В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве. Там добавили, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.В источнике
С чего всё началось
По данным ведомства
, члены негосударственной организации, «именуемой “Координационный совет”», совершали действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, а также причинение вреда национальной безопасности.
Компаниявчера в 10:57
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Комсомольская правда

СК Беларуси: Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по делу о призывах к захвату власти

Комсомольская правдавчера в 10:36
РБК

СК Белоруссии арестовал Колесникову по делу о призывах к захвату власти

РБКвчера в 11:15
РЕН ТВ

СК Белоруссии сообщил об аресте оппозиционера Знака

РЕН ТВвчера в 10:40
ТАСС

Марию Колесникову и Максима Знака заключили под стражу

ТАССвчера в 10:39
Коммерсантъ

СК Белоруссии подозревает Колесникову, Знака и Салея в призывах к захвату власти

Коммерсантъвчера в 11:22
Интерфакс

Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак заключены под стражу

Интерфаксвчера в 10:26
Газета.Ru

В СК Белоруссии заявляют о наличии доказательств преступлений членов КС

Газета.Ruвчера в 11:01

Стало известно о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Известия00:00
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Туск предложил выдвинуть Тихановских на Нобелевскую премию мира

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Известиявчера в 11:35
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Reuters узнал о просьбе Мишустина поддержать банки Белоруссии

«Мишустин и Силуанов звонили в госбанки с просьбой не закрывать межбанковские лимиты для белорусских банков, чтобы те могли сохранить доступ к рублевой ликвидности», — рассказал один из источников Reuters.
РБКвчера в 11:17
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Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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