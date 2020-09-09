Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак заключены под стражу
"В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве. Там добавили, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.В источнике
С чего всё началось
По данным ведомства
, члены негосударственной организации, «именуемой “Координационный совет”», совершали действия, направленные на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, а также причинение вреда национальной безопасности.
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