РБК 22

"В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве. Там добавили, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.